2017-01-20 13:26:47.0

Landkreis Günzburg Gericht verurteilt Reichsbürger für Attacke auf Polizisten

Ein 73-Jähriger aus dem Landkreis Günzburg verletzt zwei Polizisten mit Pfefferspray und verschickt Briefe mit kruden Forderungen an Behörden. Vor Gericht bekommt er die Quittung. Von Alexander Sing

Ein Anhänger der Reichsbürger-Bewegung sorgt bereits seit geraumer Zeit für Ärger im Landkreis Günzburg. Jetzt stand er vor dem Amtsgericht Günzburg. Zur ersten Ansetzung des Termins war er nicht erschienen und saß deshalb bis zum Prozessbeginn in sogenannter Sitzungshaft in der JVA Memmingen.

Im wurde vorgeworfen, auf seinem Anwesen zwei Polizisten mit Pfefferspray verletzt zu haben. Sie hatten ihn dazu bringen wollen, seinen Kamin vorschriftsmäßig von einem Kaminkehrer reinigen zu lassen. Außerdem hatte der Mann über ein Jahr lang Schreiben an mehrere Behörden verschickt, unter anderem an die Polizeiinspektion Burgau, die JVA Memmingen und eine Gerichtsvollzieherin. Allen warf er fehlende Legitimation vor und zweifelte die Existenz des Staates an, in dessen Auftrag sie handelten. Außerdem forderte er Schadenersatz in Höhe von mehreren Hunderttausend Silbermünzen, falls sie ihm die Legitimation nicht beweisen würden.

Vor Gericht schwieg der Mann zu den Vorwürfen und zeigte sich wenig einsichtig. Allerdings entschuldigte er sich bei den beiden Polizisten, die er verletzt hatte. Über seinen Pflichtverteidiger räumte er die Taten ein. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung. Der Anwalt hat bereits angekündigt, in Berufung gehen zu wollen. Ein ausführlicher Bericht zum Prozess folgt. sial