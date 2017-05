2017-05-23 17:49:22.0

Kreis Günzburg Kradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Traktor

Bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen Bubesheim und Großkötz ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße, die der 22 Jahre alte Mann befuhr. Als der Motorradfahrer gerade mehrere Fahrzeuge überholte, scherte ein Traktor aus, der nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Der junge Motorradfahrer prallte gegen den Traktor. Er wurde zwischen dem Hinterrad und der Traktor-Fahrerseite eingeklemmt. Der Kradfahrer verletze sich dabei so stark, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der Lenker des Bulldogs blieb dagegen unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8500 Euro.

Die Strecke blieb für längere Zeit gesperrt, da ein Gutachter auf Weisung der Staatsanwaltschaft an die Einsatzstelle bestellt wurde. Er soll den Hergang des tödlichen Unfalls rekonstruieren. Außerdem musste das Zweirad geborgen werden. Im Einsatz waren 44 Kräfte der Feuerwehren aus Großkötz, Ichenhausen und Bubesheim. Neben dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber an der Einsatzstelle. Vom Kriseninterventionsdienst des Roten Kreuzes waren drei Mitarbeiter vor Ort, die sich unter anderem um den Traktorfahrer kümmerten; und um Arbeiter, die nebenan in einem Feld tätig waren, als sich der Unfall zutrug. (ioa/obes)