2017-07-20 06:46:52.0

Autobahn 8 Lastwagen kippt auf A8 bei Günzburg um - Fahrer war eingenickt

Auf der Autobahn 8 zwischen Günzburg und Burgau ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen umgekippt. Grund war ein Sekundenschlaf des Fahrers. Die Bergungsarbeiten dauern noch an.

Ein Lastwagen ist am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn 8 zwischen Günzburg und Burgau umgekippt. Der Unfall ereignete sich gegen halb 6 Uhr morgens in Fahrtrichtung München auf Höhe Limbach. Wie die Polizei meldet, war der 57-jährige Fahrer in Sekundenschlaf gefallen.

Der Mann schreckte auf, als der Lastwagen die Autobahnspur langsam nach rechts verließ - dann zog er den Sattelzug ruckartig nach links. Dadurch geriet das Gespann außer Kontrolle, kippte auf die linke Seite und schleuderte über alle Fahrstreifen. Dabei streifte es ein Auto mit Wohnwagen, dessen Fahrerin noch eine Vollbremsung hinlegte. Schließlich blieb der Lastwagen am Mitteltrog auf der Seite liegen.

ANZEIGE

Der mit Gemüse beladene Hänger brach an der Seite auf, die Ware blieb jedoch im Inneren. Das Auto mit Wohnwagen wurde vorne rechts erheblich beschädigt.

Auf der Autobahn 8 zwischen Günzburg und Burgau in Fahrtrichtung München ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen umgekippt. Bei starkem Regen war der LKW mit einem Wohnwagengespann kollidiert, gegen die Leitplanke geprallt und auf die Seite gekippt.

Der Lastwagenfahrer und sein 59-jähriger Mitfahrer wurden durch ein Loch in der Windschutzscheibe geborgen. Sie erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 45-jährige Fahrerin des Wohnwagengespanns kam mit einem Schrecken davon.

Es kommt nur zu einem kurzen Rückstau

Zwei Fahrspuren wurden in Folge des Unfalls gesperrt. Der Verkehr in Richtung München konnte über den rechten Fahrstreifen sowie den Seitenstreifen gelenkt werden. Daher kam es nur zu einem kurzen Rückstau.

Das Umladen der Ware sowie die Bergung des Sattelzugs dauern der Polizei zufolge bis etwa 13 Uhr. Um den Lastwagen wieder aufstellen zu können, richtet die Polizei kurzzeitig eine Vollsperrung ein. Danach läuft der Verkehr wieder an der Unfallstelle vorbei.

Den nicht in Deutschland lebenden Fahrer des Sattelzugs erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die zuständige Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete eine Sicherheitsleistung an. Bei dem Unfall ist ein Gesamtschaden von rund 75.000 Euro entstanden, schätzt die Autobahnpolizei Günzburg. AZ