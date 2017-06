2017-06-04 21:01:35.0

Kreis Günzburg Polizei findet vermissten Demenz-Patienten tot auf

Am Samstagabend verschwand ein demenzkranker 76-Jähriger Mann mit seinem Fahrrad. Am Pfingstsonntag fand die Polizei den Mann tot in der Nähe eines Flusses.

Die Polizei fand einen vermissten Mann tot auf (Symbolbild). Foto: Alexander Kaya