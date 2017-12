2017-12-12 07:00:00.0

Ritzisried 18 Bauplätze sollen den Dorfcharakter erhalten

Bucher Räte stimmen Vorentwurf zum Gebiet „Ritzisried Nordwest“ zu. Von Claudia Bader

Platz für 18 Einfamilienhäuser umfasst die Vorplanung für das Baugebiet „Ritzisried Nordwest“. Das Ziel des neuen Gebiets sei, die dörfliche Struktur in der Region zu unterstützen, sagte Architekt Thomas Häußler vom Büro für Stadtplanung Zint und Häußler während der vergangenen Marktratssitzung. Die Räte verabschiedeten den Vorentwurf des Bebauungsplans ebenso wie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gegen zwei Stimmen.

„Wir haben versucht, das Maximale zu erreichen“, begründete Bürgermeister Roland Biesenberger die Ausdehnung des ursprünglichen Plangebiets nach Westen. Laut des neuen vereinfachten Baugenehmigungsverfahrens seien für dieses Gebiet keine Änderung des gemeindlichen Flächennutzungsplans sowie kein Umweltbericht erforderlich, informierte Planer Häußler.

Das am nordwestlichen Ortsrand von Ritzisried liegende Gebiet umfasst laut Häußler eine Fläche von 15586 Quadratmetern, schließt an die vorhandene Wohnbebauung an der Dorfstraße an und bildet gleichzeitig den Abschluss des Dorfes. Die Erschließung solle aus Richtung Norden über die Dorfstraße durch den Ausbau des vorhandenen Weges in Richtung Westen erfolgen. Aber auch aus Süden soll der Anschluss über den Postweg möglich sein. Nach den Planungen können die Grundstücke im mittleren Bereich über eine Stichstraße mit Wendehammer aus nördlicher Richtung erreicht werden.

„Erst wenn der Behördendurchlauf erfolgt ist, können wir konkret planen“, sagte Bürgermeister Biesenberger bezüglich der von einigen Ratsmitgliedern geäußerten Anregungen und Verbesserungsvorschläge.

Der Vorentwurf des Bebauungsplans sowie die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden gegen die Stimmen der Markträte Wolfram Dauner und Franz Eberl (beide Unabhängige Wählergemeinschaft Buch) verabschiedet.