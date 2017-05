2017-05-04 15:00:00.0

Babenhausen Ampel spaltet die Gemüter

Vor rund einem halben Jahr wurde an einer Kreuzung in Babenhausen eine neue Signalanlage installiert. Die kommt aber nicht bei allen Verkehrsteilnehmern gut an. Von Felicitas Macketanz

„Die Ampel ist da. Wo ist die Intelligenz?“ – diese Sätze prangten gestern gedruckt auf rosafarbenen Papier in mehreren Ausführungen an einer Ampelanlage in Babenhausen. Ein Maischerz? Ironie? Oder bitterer Ernst? Fest steht: Die Ampel in Babenhausen an der Kreuzung Memminger Straße/Ulmer Straße spaltet die Gemüter.

„Das ist schon ein Thema in Babenhausen“, sagt Karin Wolfgram, die uns ein Foto des Schildes an der Ampel geschickt hat. Ihrer Meinung nach sei die Ampel ein Ärgernis ohne Ende. „Es ist meines Erachtens ein Fehler. Vorher ist man an zwei Straßen gestanden. Jetzt steht man an vier“, sagt sie. Ein Kreisverkehr wäre ihrer Ansicht nach besser für die Regelung des Verkehrs gewesen. „Dass der Platz dafür dort zu gering ist, lasse ich nicht gelten. Das wäre möglich gewesen.“ Wolfgram habe schon mehrere Kreisel in anderen Orten an beengten Stellen gesehen. Und in Babenhausen sei es mit der Ampel furchtbar wie es ist, berichtet sie. Wolfgram kenne nicht einen Einwohner, der sagt, dass die Verkehrslage durch die Ampel besser geworden sei. Sie glaubt, dass die Schilder an der Ampel sowohl als Maischerz, als auch als bewusste Aufmerksamkeit auf das Ärgernis gedacht waren.

Auch Ulrike Möst sieht die Ampelanlage, die im Herbst 2016 errichtet wurde, kritisch. Sie wohnt in unmittelbarer Umgebung, ist also vom Verkehr im Kreuzungsbereich betroffen. „Die Ampel regelt die Staus, die sie selbst verursacht“, sagt Möst. Ihrer Meinung nach, sei die Ampel angeschafft worden, weil in der Bahnhofsstraße zu viel Verkehr herrschte und dieser in Stoßzeiten zu Staus und langen Wartenzeiten geführt hätte. „Wenn viel Betrieb ist, ist es jetzt aber genauso“, berichtet sie. Laut Möst würden viele Babenhauser keinen Zweck in der Ampel sehen. Den einzigen Vorteil, den Möst erkennt, ist der für Fußgänger. Die könnten nun sicherer über die Kreuzung gelangen.

Doch für motorisierte Verkehrsteilnehmer sei vor allem beim Linksabbiegen von der Memminger Straße in die Ulmer Straße kaum ein Durchkommen, so Möst. Wenn dort jemand abbiege, könne kein weiteres Fahrzeug nachkommen. Das liege auch an den Autofahrern selbst. „Viele fahren nicht bis zur Haltelinie für die Kontaktschliefe vor.“ Deshalb bleibe die Ampel für die B 300 meist auf grün geschaltet.

Doch etliche Babenhauser haben Möst zufolge das Problem mit der Ampel erkannt und umfahren sie sogar weiträumig. „Viele Menschen meiden die Ampel.“

Bürgermeister Otto Göppel weiß vom Unmut der Bürger. Er sagt aber: „Die Ampel ist natürlich abhängig von dem, der über die Haltelinie fährt.“ Würden alle Verkehrsteilnehmer zügig über die Haltelinie fahren, kämen auch entsprechend viele Fahrzeuge über die Straße, so der Rathauschef. Fahre ein Verkehrsteilnehmer sehr langsam an die Haltelinie heran, signalisiere das der Ampel „wenig Verkehr“ und sie schalte auf rot. Autofahrer könnten also die Ampelschaltung beeinflussen.

Aber auch Göppel gibt zu: „Die Intelligenz der Ampel ist ausbaufähig“. Deshalb werde er in den nächsten ein bis zwei Wochen die Anlage nachjustieren und die Steuerung optimieren lassen. So soll sie in Zukunft beispielsweise an Sonn- und Feiertagen gar nicht mehr aufleuchten und von montags bis samstags nur noch zwischen 7 und 20.30 Uhr, also eine Stunde später als bisher eingeschaltet und eineinhalb Stunden früher ausgeschaltet werden.

Und die spöttischen Sprüche an der Ampel? Die hält Göppel ganz klar für einen anonymen Maischerz. „Wenn da jemand deswegen auf mich zukommt, darf er sich gerne bei mir melden.“