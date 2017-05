2017-05-13 00:37:01.0

Ampelzeiten werden reduziert

Umstrittene Anlage schaltet früher ab

Die Diskussion in der Bürgerversammlung, aber auch in den vergangenen Marktratssitzungen, bezüglich der Ampelanlage im Bereich Memminger Straße, Ulmer Straße und Bahnhofstraße zeigte Wirkung. Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel teilte in der Marktratssitzung mit, dass einem Antrag der Marktgemeinde an die betreffenden Fachbehörden entsprochen wurde.

Die zuständige Behörde am Landratsamt Unterallgäu teilte schriftlich mit, dass die „Betriebszeiten für die Lichtsignalanlage“ geändert wurden. Bisher waren diese von 6 bis 22 Uhr. Von Montag bis Samstag reduziert sich die Einschaltzeit – wie bereits von Göppel angedeutet (wir berichteten) – auf den Zeitraum zwischen 7 und 20.30 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist die Ampel außer Betrieb. Dieser Regelung stimmte auch die Polizeiinspektion Memmingen zu.

Mit Blick auf die Schließzeiten der umliegenden Supermärkte um 20 Uhr begrüßte Göppel die Abschaltung der Ampel um 20.30 Uhr. Allerdings gelte es noch die Regelungen für die Bahnhofstraße zu optimieren. Insgesamt handelt es sich laut Göppel um einen dynamischen Prozess, wobei die Schaltphasen über einen längeren Zeitraum beobachtet und Verbesserungen vorgenommen werden sollen. (fs)