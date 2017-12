2017-12-16 06:58:00.0

Babenhausen Babenhausen: Ist hier eine Lärmschutzwand sinnvoll?

Ein Gutachten sieht einen Wall am Parkplatz südlich des Babenhauser Fußballstadions vor. Der Marktrat kritisiert diese Maßnahme. Von Fritz Settele

Eine von Gutachtern geforderte Lärmschutzwand in Höhe von vier Metern ist der zentrale Knackpunkt in der Änderung des Bebauungsplans „B3 – Südlich des Sportplatzes“ in Babenhausen. Diese Wand soll die Nachbarn vor Lärm schützen, der von einem derzeit noch provisorisch angelegten Parkplatz ausgeht. Dabei ging es vor allem um Geräusche, die entstehen, wenn Besucher des Schulzentrums oder der Alten Turnhalle nach 22 Uhr mit ihren Autos davonfahren. In der Marktratsitzung brandete eine knapp einstündige Debatte über die Maßnahme auf.

Auslöser war die Forderung eines Anwohners, der im Nordwesten des Geländes wohnt. In einem mehrseitigen Schreiben seines Rechtsanwalts wurde unter anderem die Forderung aufgestellt, dass „entlang der Pestalozzistraße eine mindestens vier Meter hohe Schallschutzeinrichtung“ gebaut wird. Offen blieb, ob es sich um eine Schallschutzwand, einen Schallschutzwall oder um eine Kombination beider Bauformen handeln soll. Der Einwand bezieht sich vor allem auf zu erwartende Überschreitungen des nächtlichen Richtwerts für Lautstärke.

Bürgermeister Otto Göppel konkretisierte. Betroffen wären Veranstaltungen, deren Teilnehmer den Parkplatz erst nach 22 Uhr verlassen. Vor dieser Uhrzeit bestünde kein Konfliktpotenzial. Das von der Marktgemeinde und dem Planer in Auftrag gegebene neue Schallschutzgutachten lasse nach Göppels Worten keine andere Wahl, als derartige Lärmschutzmaßnahmen zu ergreifen. Dazu merkte Wilhelm Daurer vom gleichnamigen Planungsbüro an, dass die Anzahl der monierten Veranstaltungen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sei.

Dies konnte Markträtin Elfriede Rothdach so nicht nachvollziehen. Sie regte zudem an, den Beginn der besagten Veranstaltungen vorzuverlegen, damit diese vor 22 Uhr enden. Allerdings habe sie festgestellt, dass die Parkflächen – zumindest derzeit – ohnehin so gut wie nicht genutzt würden. Deshalb forderte sie, die neu anzulegenden Platzflächen lediglich den Veranstaltungen in der Alten Turnhalle zuzurechnen. Dies ist laut Planer aber nicht möglich.

Marktrat Martin Gleich äußerte massive Kritik an einer derartigen Lärmschutzvorrichtung. Diese führe zu einer „Verunstaltung und ist städtebaulich nicht vertretbar“. Weiter sagte er: „Da lacht uns die ganze Welt aus.“ Bürgermeister Göppel sagte, keine Alternative dazu zu sehen, da die Gutachter unmissverständlich auf eine derartige Lärmschutzeinrichtung hinwiesen. Dazu sagte Gleich, dass „alle Fehler machen, auch Gutachter.“

Auf Nachfrage erklärte Miriam Voit vom Planungsbüro, dass eine zumutbare Zahl von Veranstaltungen mit einem späteren Schluss als 22 Uhr bei zehn pro Jahr liegt. Es handele sich also um „seltene Ereignisse.“

Marktrat Dieter Miller zufolge könnte eine Lärmschutzwand aufgrund des dort verlaufenden Schulwegs schnell zur „Problemzone“ werden. Ihm sei zudem nicht bekannt, dass in anderen Städten bei Parkplatzflächen dieser Größenordnung Lärmschutzwände in Höhe von vier Metern gefordert und dann sogar gebaut werden.

Josef Deggendorfer bat die Planer darum, zu überlegen, ob das Problem durch eine Querteilung der Parkfläche umgangen werden könne, da sich dadurch die Dezibelzahl verringern würde. Thomas Held befürchtete eine Wertminderung durch derartige Lärmschutzeinrichtungen für Immobilien in der unmittelbaren Nachbarschaft. Christian Pfeifer regte ein Gespräch mit den Nachbarn an, um einen Kompromiss zu finden. So könne die Notwendigkeit einer Lärmschutzwand möglicherweise auch entfallen.

Planer Daurer machte klar, dass das der Planung zugrunde liegende Immisionsgutachten noch einmal durch ein Fachbüro überarbeitet werden müsse. Dem stimmte der Babenhauser Marktrat zu – in der Hoffnung, mit neuen Zahlen eine derartige Wand verhindern zu können, zumindest aber eine Höhe von vier Metern.