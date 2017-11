2017-11-10 07:02:00.0

Babenhausen Babenhausen muss weiter auf schnelles Internet warten

Die Marktgemeinde sollte längst einen Breitband-Anschluss nutzen können. Doch die Babenhauser werden noch vertröstet. Das bemängeln die Räte. Von Fritz Settele

Eigentlich sollte Babenhausen bereits im Juli an ein neues, leistungsfähigeres Breitbandnetz angeschlossen werden. So sah es zumindest ein Kooperationsvertrag zwischen der Telekom und der Marktgemeinde vor. Wie Bernd Ziegler, Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft, sagt, habe die Telekom selbst den Termin beim Vertragsabschluss bekannt gegeben. Da sich aber bislang nichts getan hat, hakte Ziegler bei dem Konzern nach.

In einem ersten Schreiben machte er darauf aufmerksam, dass im Rathaus immer wieder Nachfragen von Bürgern eingingen, die mit dem Vorgehen bei ihrem Hausanschluss (FTTH) unzufrieden seien. Diese hätten von Schwierigkeiten mit den von der Telekom beauftragten Baufirmen berichtet oder etwa beklagt, offenbar falsche Informationen über mögliche Bandbreiten erhalten zu haben. Da die Gemeinde für solche Anfragen nicht zuständig ist, würden die Beschwerden inzwischen direkt an die Telekom weitergeleitet, hieß es. Laut Ziegler sei es dann „der Firmenpolitik der Telekom überlassen, wie sie diese Kunden bei Laune hält“.

In der Antwort darauf – die im Sommer eintraf – nannte der Anbieter den 19. Oktober als Übergabetermin für die Schaltkästen (FTTC) und den 22. Dezember für die Haushaltsanschlüsse (FFTH). Als Begründung wurden „verspätete Beauftragungen und dadurch ein verzögerter Beginn“ angeführt. Jedoch: Der Oktobertermin aber ist inzwischen ebenfalls verstrichen.

So wandte sich der VG-Geschäftsstellenleiter erneut an die Telekom. Er deutete an, dass die Telefonteilnehmer allmählich die Geduld verlieren und über einen Anbieterwechsel nachdenken.

Die Antwort folgte Anfang des Monats. Babenhausens Bürgermeister Otto Göppel stellte diese am Mittwochabend im Marktrat vor. Demnach verschiebt sich der Übergabetermin für den Breitbandausbau noch einmal. Diesmal seien der Telekom zufolge „Fehler in der Dokumentation aufgetreten“, sodass das Unternehmen den FTTC-Anteil – also den Bereich der Schaltkästen – noch nicht in Betrieb nehmen konnte. Sobald alles fehlerfrei läuft, werde die Marktgemeinde informiert. Weiter teilt das Unternehmen mit, dass bei den noch zu errichtenden FTTH-Hausanschlüssen „spätestens Ende November die Tiefbauzeit beginnt“. Die Bauzeit betrage zwei bis drei Wochen. Hierbei sei die Dokumentation wesentlich einfacher, sodass die geplante Fertigstellung bis 31. Januar 2018 erfolge.

Diesbezüglich äußerten die Markträte Bedenken, wurden sie doch mehrmals vertröstet. Außerdem machten sie darauf aufmerksam, dass aufgrund des anstehenden Winterwetters wieder Verzögerungen eintreten könnten. Auf keinen Fall dürften offene Baustellen über den Winter im Fuggermarkt vorhanden sein, hieß es. Die Anmerkungen werden nun an die Telekom weitergegeben.