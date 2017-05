2017-05-31 17:00:00.0

Weißenhorn Betriebsunfall: Arbeiter stirbt nach Unglück bei Peri

Ein Mann erlag seinen schweren Verletzungen, nachdem er in eine Maschine geraten war.

Ein tragischer Unfall hat sich am vergangenen Mittwoch im Werk der Firma Peri an der Rudolf-Diesel-Straße ereignet. Wie die Polizei gestern auf Nachfrage mitteilte, hat sich ein 52 Jahre alter Arbeiter so schwere Verletzungen zugezogen, dass er später daran starb. Wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Bislang teilte die Polizei lediglich mit, dass der 52-Jährige am Mittwochnachmittag während seiner Tätigkeit in eine Maschine geraten war und dabei gravierend verletzt wurde.

In Klinik den Verletzungen erlegen

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der Mann noch in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Arbeiter jedoch seinen Verletzungen. (jsn)