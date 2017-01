2017-01-15 18:25:00.0

Illertissen Bonbonregen zwischen Schneeschauern

Gute Stimmung und viele Besucher beim 13. Illertisser Fasnetsumzug am Samstag. Die Eindrücke: Von Orla Finegan

Der Polizist steht am Straßenrand, Ecke Hirschkreuzung, und wartet gespannt auf die erste Narrenzunft, die den 13. Illertisser Fasnetsumzug eröffnet. Es ist kalt, dicke Schneeflocken wirbeln durch die Luft. Auf eine wärmere Jacke muss er trotzdem verzichten – wegen der Uniform.

Schon kommen die ersten Hästräger aus Buchenberg und biegen auf die Hauptstraße ab. „Kreuz – Hexa“, rufen die Maskierten, einer löst sich aus der Gruppe und steuert auf den Polizisten zu. Er zückt ein Bonbon und schmeißt es in das Körbchen, dass der Polizist in den Händen hält. Tim, sieben Jahre alt und als Ordnungshüter verkleidet, lacht und bedankt sich, da kommen schon die nächsten Narren. Sie beschmieren seinen Vater mit lila Faschingsschminke oder sprühen die Umstehenden mit billigem Parfüm ein. Die kleinen Kinder kommen alle gut weg: Für sie gibt es Bonbons ohne Ende, vor allem, wenn die Hästräger – Wölfe, Deifel, Hexa oder Goischdr – merken, dass die Kleinen sich schüchtern hinter den Eltern verstecken. Die Eltern dagegen müssen schon mehr einstecken; Mützen, die über die Augen gezogen werden, Farbattacken und Konfettiregen gehören zum Standartprogramm der Narren.

An der Hirschkreuzung steht der erste Sprecherwagen und stellt die Zünfte vor, das Wolfsrudel aus Maierhöfen ist beispielsweise das erste Mal in Illertissen dabei. „Wolfsnacht – gäbat acht“, rufen die Narren unter ihrem dichten Pelz und den blutrünstig aussehenden Wolfsmasken. Sie erinnern an eine längst vergangene Zeit, als in Maierhöfen – und vor allem im Ortsteil Wolfsbühl – der Sage nach Wolfsrudel ihr Unwesen trieben und hin und wieder Kinder spurlos verschwanden.

70 Narrenzünfte und Guggamusik-Gruppen aus der ganzen Region sind zum Umzug der Illertisser Wasserbätscher gekommen, um an der traditionell alemannischen Fasnacht teilzunehmen. Alle Figuren beziehen sich auf alte, überlieferte Legenden, wie die der Maierhöfer Wölfe.

Narren und Guggenmusiker ziehen durch Illertissen

Für die Zuschauer, die die Hauptstraße säumen, gilt die Auflage der Tradition nicht. Kinderrennen als Prinzessinnen, Polizisten oder Löwen verkleidet umher, unter den Teenagern sind vor allem flauschige Ganzkörperanzüge beliebt. „Aber wirklich wärmer sind die Anzüge auch nicht“, sagt ein grünes Glücksbärchen und lacht. „Ich friere auch.“ Es hat zwar aufgehört zu schneien, aber das Sonnenlicht wird immer schwächer und die Kälte kriecht durch die Schuhsohlen. Die Narren und Besucher scheint es nicht zu stören, gerade auf Höhe des zweiten Sprecherwagens,vor dem Modehaus Rimmele, drängen sich die Zuschauer auf den Gehwegen, tanzen auf der Stelle und Johlen. Zwischen Konfetti, Bonbons und PET-Flaschen mit alkoholischen Mischgetränken, feiern vor allem die Jugendlichen ausgelassen, immer wieder wird ein Glücksbärchen von den Hästrägern auf die Straße gezogen und geärgert. Die Mädchen kreischen, die Jungs flüchten in die Menge. Über eine Stunde dauert es, bis die letzten, die Guggamusiker der Weißahoarer Giggalesbronzer, am Rathaus ankommen. Die Illertisser haben es mal wieder bewiesen: Sie können feiern.