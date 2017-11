2017-11-25 07:04:00.0

Mohrenhausen Bürgerhaus in Mohrenhausen: Es tut sich was

Anfang 2018 werden die Aufträge zum Bau des Dorfgemeinschaftshauses im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen vergeben. Die Bürger werden aber auch selbst Hand anlegen. Von Zita Schmid

In die Realisierung des Dorfgemeinschaftshauses im Kettershauser Ortsteil Mohrenhausen kommt Bewegung. Wie Bürgermeisterin Susanne Schewetzky bei der Gemeinderatssitzung berichtete, sind die nötigen Ausschreibungen inzwischen teilweise erfolgt. Im Januar stehe dann die Vergabe der Aufträge auf dem Plan. In Mohrenhausen habe zudem vor Kurzem eine Versammlung stattgefunden, initiiert von dem örtlichen Bürgerausschuss. Dem dabei getätigten Aufruf zur Mitarbeit seien viele Bürger nachgegangen. „Viele haben sich in die Listen eingetragen“, informierte die Bürgermeisterin.

Das Bürgerhaus soll auf einem Grundstück im Pfarrgarten entstehen. Es ist als einstöckiges Gebäude mit Satteldach geplant. Im Innern sind im Wesentlichen ein Mehrzweckraum, ein Wirtschaftsraum sowie sanitäre Anlagen vorgesehen.

Wie berichtet, hat die Gemeinde Kettershausen aus dem „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ – kurz: Eler – für das Projekt „Dorfgemeinschaftshaus in Mohrenhausen“ einen Zuwendungsbescheid über rund 285000 Euro erhalten. Insgesamt soll das Projekt rund 680000 Euro kosten. Etwa 119000 Euro an Eigenleistungen wollen die Bürger erbringen. Etwa 475000 Euro der Kosten waren förderfähig, von denen nun voraussichtlich etwa 60 Prozent über das Eler-Programm bezuschusst werden.

Die Idee, ein Bürgerhaus in Mohrenhausen zu errichten, ist im Mai 2014 aufgekommen. Damals haben die Bürgern eine Dorfversammlung veranstaltet und einen Bürgerausschuss ins Leben gerufen.