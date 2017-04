2017-04-20 13:00:00.0

Kettershausen CSU weiterhin in weiblicher Hand

Die Mitglieder des Kettershauser Ortsverbandes wählten zum vierten Mal Verena Winter als ihre Vorsitzende. Vom Landtagsabgeordneten gab es lobende Worte. Von Zita Schmid

Verena Winter bleibt weitere zwei Jahre Vorsitzende des CSU-Ortsverbandes Kettershausen. Das erbrachten die Wahlen während der Ortshauptversammlung. Ihr zur Seite steht wieder Johannes Baumeister als stellvertretender Vorsitzender. In ihren Ämtern bestätigt wurden auch Siegfried Joos als Schriftführer und Michael Markthaler als Kassenwart. Als Kassenprüfer fungieren wieder Clemens Winter und Bürgermeisterin Susanne Schewetzky. Neu im Vorstand sind Daniel Sonntag, Dritter Bürgermeister von Ketterhausen, und Karl Abler. Sie wurden zu Beisitzern gewählt.

Für die 26-jährige Vorsitzende Verena Winter ist es bereits die vierte Amtsperiode in Folge. Bei ihrem Jahresrückblick konnte sie erfreuliche Zahlen vermelden: Mit fünf Neugängen im vergangenen Jahr (vier im Vorjahr 2015) und keinem Austritt, wächst der Ortsverband und zählt aktuell 19 Mitglieder. Die Altersstruktur weist ein relativ niedriges Durchschnittsalter von 46 Jahren auf, wobei sechs Mitglieder zwischen 16 und 35 Jahre alt sind. Lobende Worte gab es vom anwesenden Landtagsabgeordneten Klaus Holetschek. „Es ist ein sehr guter Ortsverband“, sagte er. Etwa Themen wie „Bürgerhaus Mohrenhausen“ oder „Naturgemeinde“ seien hier diskutiert worden. Beides bezeichnete er als Vorzeigebeispiele. Zum einen für ehrenamtliches Engagement. Zum anderen wie ländlicher Raum weiterentwickelt werden kann.

ANZEIGE

Kettershausen hat sich den Leitgedanken „Naturgemeinde“ im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzeptes auf die Fahnen geschrieben. Dabei wurde in Kettershausen unter anderem auch ein sogenannter „Vitalitätscheck“, der – wie berichtet – die drohende Verödung der Ortskerne ins Visier nimmt, durchgeführt. Zu diesem „Wandel der Ortskerne“ referierte nun auch Robert Sturm, Kreisrat und Bürgermeister aus Ettringen, der Gast bei der Versammlung war. Er appellierte an die Kettershauser, das Ortsinnere aufzuwerten. Bevor der Ortskern verwaist und gleichzeitig neue Baugebiete auf der „grünen Wiese“ ausgewiesen werden, sollte man sich fragen: „Was steht (im Ortskern) leer? Was kann man daraus machen?“ In Ettringen würde beispielsweise die Gemeinde Architekturkosten für private Bauvorhaben im Ortszentrum übernehmen und fördern.

Während der Versammlung des CSU-Ortsverbandes gab es außerdem folgende weitere Wahlergebnisse: Verena Winter und Daniel Sonntag gehen als Delegierte in die Kreisvertreterversammlung. Ersatzdelegierte sind Markus Koneberg, Zweiter Bürgermeister von Kettershausen, und Karl Abler. Verena Winter nimmt außerdem als Delegierte an der Delegiertenversammmlung zur Aufstellung der Landtags- und Bezirkstagskandidaten teil. Siegfried Joos ist Ersatzdelegierter.