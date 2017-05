2017-05-31 15:00:00.0

Illertissen Das Ärztehaus bleibt erhalten

Der Kreistag hebt den Abrissbeschluss für das markante Gebäude auf. Jetzt wird saniert. Von Franziska Wolfinger

Das Ärztehaus in Illertissen sollte abgerissen werden, so wollte das der Kreistag noch im Jahr 2005. Gestern machte das Gremium diesen Beschluss ohne Umschweife wieder rückgängig. Wie berichtet, hatte sich die Entscheidung schon abgezeichnet.

Der Abriss des Gebäudes war ursprünglich beschlossen worden, weil es einer großzügig gestalteten Auffahrt zum Krankenhaus im Weg steht. Auch eine Art Park war an dieser Stelle einmal geplant. Für die Ärzte im Ärztehaus wurden als Ersatz Praxisräume in der Illertal-Klinik geschaffen, doch ein Umzug kam nie zustande. Der Illertisser Frauenarzt Dr. Martin Schlipf will seine Praxis auch weiterhin im Ärztehaus betreiben. Deshalb bat er den Kreisrat, diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen.

Nicht zuletzt weil das Gebäude abgerissen werden sollte, wurden in den vergangenen Jahren nur die nötigsten Reparaturen durchgeführt. Was jetzt gemacht werden muss, wurde bei einem Ortstermin festgelegt, bei dem unter anderen der Illertisser Bürgermeister Jürgen Eisen, Schlipf und der stellvertretend Landrat Roland Bürzle dabei waren. Das Landratsamt rechnet mit Kosten in Höhe von 43000 Euro für notwendige Sanierungen im Innen- und Außenbereich. Mit 20000 Euro ist der größte Anteil dieser Summe für eine neue Heizung eingeplant.

Bedingung für diese Lösung ist, dass mit Schlipf ein neuer Mietvertrag abgeschlossen wird. Alte Vereinbarungen werden dadurch aufgehoben. Die neue Vereinbarung soll zum einen eine Anpassung an den aktuellen Mietspiegel beinhalten. Zum anderen soll er dem Landkreis Möglichkeiten einräumen, den Vertrag, der zunächst auf acht Jahre ausgelegt ist, vorzeitig zu kündigen. Landrat Thorsten Freudenberger sagte dazu im Kreisausschuss, man zementiere hier keine Entscheidungen, sondern wolle Optionen offen lassen.

Freudenberger wies außerdem darauf hin, dass der Illertisser Stadtrat den Abriss des Gebäudes schon in der Vergangenheit kritisch betrachtet hatte. Bürgermeister und Kreisrat Jürgen Eisen bestätigte das: „Man sollte kein Haus abreißen, ohne zu wissen, was an der Stelle dann entstehen soll.“ Gerhard Leopold (FW) bezeichnete den Beschluss zum Abriss als den für das Illertisser Stadtbild „unvernünftigsten der vergangenen Jahre.“ Er wünschte sich eine breite Zustimmung des Gremiums für die Entscheidung, das Gebäude zu erhalten. Am Ende stimmten die Kreisräte auch nahezu geschlossen dafür.