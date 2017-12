2017-12-06 07:00:00.0

Illertissen Der Bauhof steht bald unter Strom

Mit sechs neuen Elektroautos will die Stadt ein Vorbild in Sachen Klimaschutz sein. Von Franziska Wolfinger

Die Stadt Illertissen will in der Energiewende eine Vorreiter-Rolle einnehmen. Der Bauhof rüstet deshalb auf E-Mobilität um, zumindest teilweise. In diesem und im kommenden Jahr sollen insgesamt sechs E-Autos angeschafft werden. Die ersten beiden Fahrzeuge vom Modell Renault Kangoo ZE hat Bauhofleiter Michael Kienast kürzlich in Empfang genommen.

Iniziiert hat das Projekt der Klimaschutzmanager der Stadt, Simon Ziegler: „Durch sechs Elektroautos haben wir zwar noch keine Energiewende herbeigeführt. Aber wir als Stadt haben eine Vorbildfunktion und können die Fahrzeuge so den Bürgern präsentieren.“ Dass das Bundesumweltministerium die Anschaffung von E-Autos in Kommunen derzeit mit 50 Prozent fördert, habe es Ziegler zusätzlich erleichtert, den Stadtrat für seine Idee zu begeistern. Sind dann alle sechs Autos im Einsatz, könnten laut Zieglers Berechnungen sieben Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Unter anderem, weil der Strom für die Autos von der Fotovoltaikanlage kommt, die extra dafür auf dem Dach des Bauhofgebäudes installiert wurde. Wenn die E-Autos mit Strom aus Braunkohle-Kraftwerken betrieben würden, sei das nicht zielführend, sagte Ziegler.

Bauhofleiter Kienast ist optimistisch, dass die Arbeit mit den Elektro-Fahrzeugen gut funktionieren wird: „Das System, das wir anstreben, sollte umsetzbar sein.“ Tagsüber sind die Autos ganz normal im Einsatz, nachts werden sie geladen. Im Schnitt fahren die Bauhofmitarbeiter zwischen 40 und 100 Kilometer am Tag, die beiden neuen Kleintransporter haben, realistisch geschätzt, eine Reichweite von 150 bis 180 Kilometern. Allerdings könnte nicht der ganze Fuhrpark auf E-Mobilität umgestellt werden, sagte Kienast. Bei den großen Fahrzeugen, etwa Schleppern, funktioniere das einfach noch nicht.

Vor Weihnachten soll das dritte Elektrofahrzeug geliefert werden: ein Kleintransporter der Marke Streetscooter. In Neu-Ulm ist das Modell seit etwa einem Monat im Einsatz. Die Erfahrungen mit dem Gefährt sind aber eher gemischt. Grundsätzlich erfülle es seinen Zweck in der Straßenreinigung. Damit der Strom reicht, muss es allerdings über die Mittagspause an die Ladestation angeschlossen werden. Welche drei Modelle 2018 gekauft werden, kann Ziegler noch nicht sagen. Der Markt für E-Autos entwickle sich schnell. Der Klimaschutzmanager will abwarten, ob es neue Fahrzeuge gibt, die sich besonders für den Bauhof eignen.