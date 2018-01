2018-01-31 07:00:00.0

Illertissen Der Lehrer steht ins Rampenlicht

Das Schulwerk der Diözese will die Ideen des Bildungsforschers Hattie im großen Stil umsetzen. Dabei rücken die Pädagogen in den Fokus. In Illertissen startet ein Pilotprojekt. Von Jens Carsten

Wenn alles schläft und einer spricht, dann nennt man dieses Unterricht: Mit diesem Spruch soll Dichter Wilhelm Busch das Geschehen in Klassenzimmern seinerzeit auf die Schippe genommen haben. Gute Lehre stellt man sich gemeinhin allerdings anders vor. Doch wie genau? Diese Frage haben sich schon tausende Forscher gestellt und ganz unterschiedliche Antworten darauf gegeben. Einer der tausende Studien dazu gebündelt hat ist der Neuseeländer John Hattie: Aus Untersuchungen mit Millionen von Schülern erstellte er vor einigen Jahren eine Riesenanalyse. So fand Hattie heraus, welche Faktoren sich am deutlichsten auf erfolgreichen Unterricht auswirken. Das Ergebnis: Auf den Lehrer kommt es an. Und nicht so sehr, wie mitunter angenommen, auf kleine Klassen oder digitale Ausrüstung.

Hatties Befunde gelten in Pädagogenkreisen als wegweisend: Das Schulwerk der Diözese Augsburg will sie nun an seinen 40 Bildungseinrichtungen in die Tat umsetzen. Dazu lässt es von dem Erziehungswissenschaftler Professor Klaus Zierer aus Augsburg und acht Lehrern ein Konzept entwickeln. Erprobt wird es an vier Schulen, zwei davon befinden sich im Landkreis Neu-Ulm: Das Gymnasium Kolleg der Schulbrüder in Illertissen und die Grundschule St. Michael in Neu-Ulm.

In der Vöhlinstadt freut man sich auf das Pilotprojekt, das am morgigen Donnerstag mit einer Auftaktveranstaltung in Augsburg beginnt und auf eineinhalb Jahre angelegt ist. „Für unseren Landkreis ist das einmalig“, sagt Manfred Schöpplein, der Leiter des Kollegs. Neu daran sei, dass nicht einzelne Lehrer in Hatties Erkenntnissen geschult werden, sondern ein ganzes Kollegium. Und das die Umsetzung der Studienbefunde in den Fokus rückt.

Zur Hattie-Studie (von 2008) gehört eine Aussage, die bei Lehrern für großes Hallo gesorgt haben dürfte. Sie lautet sinngemäß: Auch ein eher teilnahmsloser Schüler, der sich im Unterricht nur berieseln lässt, lernt dazu. „Das lässt sich gar nicht verhindern“, sagt Franz Kögel, Beratungslehrer am Kolleg und Mitglied der Hattie-Expertenkommission des Schulwerks. Wie guter Unterricht funktioniert, dazu hat de neuseeländischen Forscher Hattie einiges herausgefunden. Der einflussreichste Faktor: der Lehrer.

Oder besser, dessen „Klarheit“, wie es Kögel formuliert. Dazu gehöre, wie man erklärt, anleitet und organisiert. Und dass der Lehrer darüber Bescheid weiß, wie groß seine Wirkung auf die Schüler ist. „Kenne deinen Einfluss“, lautet denn auch Hatties Ratschlag an die Pädagogen. Damit sie sich und ihre Rolle richtig einschätzen, empfiehlt der Neuseeländer, den Blickwinkel der Unterrichteten einzunehmen. Auch durch das Urteil der Schüler über das Erlebte. „Feedback spielt eine große Rolle“, sagt Schöpplein.

Schüler bewerten ihre Lehrer: Diesem Ansatz stehen mehrere Pädagogen skeptisch gegenüber. Doch ihre Angst sei unbegründet, glaubt Beratungslehrer Kögel. Die Umfragen seien wichtig, um festzustellen, wie man als Lehrer im Klassenzimmer wahrgenommen werde – und um sich zu verbessern. Schüler könnten sehr gut beurteilen, ob sich ein Pädagoge für sie Zeit nimmt und ob er als Ansprechpartner zur Verfügung steht. Auch am Kolleg gab es Vorbehalte, sagt Schulleiter Schöpplein. Schließlich habe das Kollegium aber mehrheitlich dafür gestimmt, sich um das Pilotprojekt zu bewerben – und damit Bekenntnis zu Hattie und zu seinen Aussagen gegeben. Die werden an dem Illertisser Gymnasium nun umgesetzt. Das Credo: „Wenn sich ein Lehrer gezielt dafür einsetzt, kann er seinen Unterricht verbessern“, sagt Schöpplein. Das sei eben nicht nur „irgendeine Idee“, sondern wissenschaftlich belegt.

In den kommenden eineinhalb Jahren sind nun die Lehrer selbst gefragt, ein Konzept nach Hattie zu entwickeln. Ein Beispiel hat Kögel bereits ausgemacht: In der Fachschaft Physik überlegt man, zwischen der achten und der neunten Klasse Wissenstests einzuführen.

Geht es nach Schöpplein, dann macht die hiesige Bildungsregion durch das groß angelegte Hattie-Projekt ihrem Namen alle Ehre. In diesem Fall gehe der Impuls vom Schulwerk und damit von einem privaten Akteur aus. Ein folgerichtiger Schritt, so Schöpplein. Immerhin stehe man in Konkurrenz zu vielen staatlichen Schulen. „Da müssen wir eine Schippe drauf legen“, sagt der Leiter des Kollegs. Das soll mit Hattie gelingen: „Dadurch werden wir eine Leuchtturmschule in Schwaben.“ »Kommentar