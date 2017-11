2017-11-28 00:32:12.0

Die Devise der Jubilarin: Nicht jammern

Berna Hackauf feierte ihren 95. Geburtstag

Zu ihrem 95. Geburtstag konnte Berna Hackauf aus Vöhringen beim Besuch des Dritten Bürgermeisters Ludwig Daikeler versichern: „Ich fühle mich wohl!“ und angesichts alltäglicher Beschwerden gelte bei ihr die Devise: „Man darf bloß nicht jammern!“ Daikeler freute sich, der Jubilarin die Gratulation der Stadt Vöhringen bei deren bester Rüstigkeit zu übermitteln und brachte neben einem Blumenstrauß auch einen Geschenkkorb mit.

Zuvor hatte die 95-Jährige aus ihrem Leben erzählt: Sie stammt aus Delmenhorst, das in Niedersachsen liegt und an die Freie Hansestadt Bremen angrenzt. Die Verbindung nach Bayerisch-Schwaben ergab sich durch eine Näherei, welche die frühere Vöhringer Textilfirma Meixner in der 82000 Einwohner zählenden Heimatstadt Hackaufs betrieben hat. Vor genau 50 Jahren war die Jubilarin mit ihrem Ehemann, den sie 1942 geheiratet hatte und der vor 33 Jahren verstarb, nach Vöhringen gezogen, wo sie nun im Haus ihrer beiden Töchter wohnt. Mit diesen und deren Familien, inklusive zwei Enkeln und vier Urenkeln, beging Hackauf ihren Ehrentag und freute sich über die Gratulationen. (wis)