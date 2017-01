2017-01-05 05:03:00.0

Illertissen Die guten Vorsätze der Vöhlinstadt

Illertissen hat sich für das Jahr 2017 viel vorgenommen: Es wird kräftig investiert und große Bauprojekte werfen ihre Schatten voraus. Die Geburtenstation bleibt ein Dauerbrenner. Und es gibt viele Gründe zum Feiern. Von Jens Carsten

Neue Wohnungen entstehen, Firmen siedeln sich an und es wird auch kräftig gefeiert: Geht es nach Bürgermeister Jürgen Eisen, dann soll sich in Illertissen in diesem Jahr so einiges tun. So steckt die Vöhlinstadt viel Geld in Straßen, Kanäle und Gebäude: Auf der Vorhabensliste stehen etwa Aussegnungshallen und das Heimatmuseum. Was den Hochbau angeht, spricht Bürgermeister Eisen von einem „Riesenprogramm“. Da sei es fraglich, ob man überhaupt alles umsetzen könne. Und mit der Bayernstraße erhält eine wichtige Verkehrsader in Jedesheim eine Frischzellenkur. Aber es gibt in Illertissen auch ein Leben jenseits der Bagger: So werden zahlreiche Bürger von der Stadt für ihre Verdienste geehrt.

Politisch gesehen dürfte die angedachte Reform für die zuletzt tiefrote Zahlen schreibenden Kreiskliniken von vielen Illertissern mit großem Interesse verfolgt werden – gerade mit Blick auf die per Bürgerentscheid beschlossene Wiedereröffnung der hiesigen Geburtshilfeabteilung, die rechtlich gesehen innerhalb von einem Jahr erfolgen muss. Was mit der geschlossenen Babystation passiert, ist angesichts des zuletzt bekannt gewordenen Millionendefizits der Krankenhäuser allerdings unklar. Erfreulicher aus Sicht der Vöhlinstädter: Mit der Kulturnacht soll eine erfolgreiche Party heuer in die dritte Runde gehen. Hier eine Vorschau.

ANZEIGE

Friedhöfe: Auf dem Friedhof in Illertissen wird eine Aussegnungshalle gebaut. Dafür stehen 1,48 Millionen Euro bereit. Das Gebäude werde dringend benötigt, sagt Bürgermeister Eisen. Weil viele Menschen konfessionslos seien, fänden Trauerfeiern oft nicht mehr in den Kirchen statt. Aussegnungshallen seien deshalb gefragt. Doch als Versammlungsstätte tauge das bestehende kleine Gebäude auf dem Illertisser Gottesacker kaum: „Die Leute müssen draußen stehen“, so Eisen. Der Neubau soll Platz für 90 Menschen bieten. Auf dem Friedhof in Tiefenbach entsteht ein ähnliches Bauwerk, der Rohbau ist schon fertig. In diesem Jahr fallen noch 90000 Euro an, auch für die Außenanlagen.

Schulen: Während die Sanierung der Mittelschule voran schreitet, beginnen 2017 die Vorbereitungen für die Ausbauten von Gymnasium und Realschule. Für die Planungen stehen 100000 Euro (Kolleg) und 50000 Euro (Realschule) bereit.

Bürgersaal: Braucht Illertissen einen neuen Treffpunkt, der sich für Feste und kulturelle Veranstaltungen eignet? Diese Frage wird die Vöhlinstadt heuer weiter beschäftigen. Wie berichtet, ist vorgesehen, dass die Feuerwehr an die Unterrother Straße umzieht, wo ein Neubau entstehen soll. Das sei günstiger als eine Sanierung des bestehenden Standorts, so Eisen. Das jetzige Gebäude sei zu klein für die modernen Fahrzeuge. Nach dem Umzug könnte am „alten“ Haus ein Saal angebaut werden. Viele Veranstaltungen finden bislang in der Schranne statt, doch dort störten Stützbalken die Sicht, weiß Eisen. Und es fehle eine Bühne. „Wir müssen entscheiden, ob wir uns das leisten können und wollen“, sagt der Rathauschef. Der neue Bürgersaal werde wohl ein Millionenprojekt. Aus dem staatlichen Fonds für Städtebau sei dann jedoch ein Zuschuss zu erwarten.

Das neue Feuerwehrhaus soll rund 7,5 Millionen Euro kosten.

Straßen: Im Gewerbegebiet an der Nordtangente wollen Firmen wie der Kunstsoffverarbeiter Weiß und Pralinenspezialist Lanwehr erweitern. Die Stadt baut dort eine neue Straße. Die Kosten: 1,9 Millionen Euro, dazu kommen nach Angaben von Kämmerer Markus Weiß noch Ausgaben für Kanäle.

Zudem wird in Jedesheim die 850 Meter lange Bayernstraße ausgebaut: Das soll in zwei Abschnitten erfolgen, der erste in diesem Jahr, der zweite 2018. Die Kosten liegen bei 1,6 Millionen Euro, 25 Prozent davon kommen aus Fördergeldern. 1,2 Millionen Euro muss die Stadt aufbringen, davon sollen die Anlieger 500000 Euro bezahlen. In Illertissen wird unter anderen die Straße „Auf der Spöck“ ausgebaut, das kostet rund 500000 Euro.

Gewerbe: In der Aumühle in Betlinshausen stehen 3,8 Hektar für Firmen zur Verfügung, mit dem Unterhaltungsgeräte-Hersteller Psmtec hat das erste Unternehmen dort mit dem Bau begonnen. Das Interesse an Flächen sei groß, sagt Eisen. Im Binsengrabenweg in Jedesheim beginnt die Erschließung im Frühjahr, dafür sind 235000 Euro (plus Kanäle) angesetzt. Vor Ort niederlassen sollen sich vor allem Handwerksbetriebe, heißt es.

Kliniken: Weiter beschäftigen wird die Vöhlinstadt das Ringen um eine Reform für die Kreiskliniken in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen. Die Häuser haben in den zurückliegenden zwei Jahren 13 Millionen Euro Miese angehäuft, nun muss ein Sanierungskonzept her. Wie das aussieht, ist unklar. Zugleich pochen viele Menschen in Illertissen und Umgebung auf die Wiedereröffnung der örtlichen Geburtenstation, die durch einen Bürgerentscheid beschlossen wurde. Geht es nach Bürgermeister Eisen, dann soll das trotz der Finanzprobleme umgesetzt werden: „Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.“

Wohnen: Bezahlbaren Wohnraum für Bürger mit kleinen Einkommen soll ein neues Mehrfamilienhaus bieten, das die Stadt in der Dietenheimer Straße baut. Die Kosten: 1,1 Millionen Euro, ein Drittel kommt aus Zuschüssen. Mehrere Wohnungen sollen auf dem Gelände der ehemaligen Baywa in der Lorenz-Glotz-Straße entstehen. Derzeit läuft ein Wettbewerb für Architekten, bebaut werden könne das 6,5 Hektar große Areal frühestens ab 2019, schätzt Eisen. Und in Tiefenbach entstehen 34 Bauplätze.

Heimatmuseum: Seit längerem laufen die Planungen für den Innenumbau des Heimatmuseums – heuer sollen sie umgesetzt werden. Dafür stehen rund 300000 Euro bereit. Zuvor müsse noch ein versierter Nachfolger für Volkskundler Christoph Mayr gefunden werden, sagt Eisen. Der Experte hatte das Projekt betreut, er verlässt Illertissen wie berichtet Ende Januar aus beruflichen Gründen.

Ehrungen: Alle sechs Jahre werden verdiente und engagierte Bürger von der Stadt ausgezeichnet. 2017 ist es wieder soweit: Zahlreiche Medaillen werden vergeben.

Musiknacht: In die dritte Runde soll heuer die beliebte Musiknacht gehen. In den hiesigen Kneipen werden am 2. Oktober erneut zahlreiche Bands spielen – vor mutmaßlich großem Publikum. Zur Premiere vor zwei Jahren kamen 4000 Besucher, 2016 waren es dann 6000. „Ein Erfolgsmodell“, freut sich Bürgermeister Eisen. „Da ist richtig was geboten.“