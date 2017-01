2017-01-27 00:35:02.0

Beschluss Doch kein freies WLAN für alle in Unterroth

Wer in der Kommune trotzdem kostenfreies Internet nutzen kann Von Regina Langhans

Das Thema freies WLAN in Unterroth scheint für die Gemeinderäte nicht von Bedeutung zu sein. Ein zweites Mal stand die Einrichtung von Hotspots im Rahmen der vom Freistaat geförderten Initiative „Bayern-WLAN“ bei einer Sitzung auf der Tagesordnung. Doch die Mehrheit winkte ab. Daher wird Bürgermeister Gerhard Struve veranlassen, dass für Nutzer des Vereinsheims ein begrenzter WLAN-Zugang eingerichtet wird. Davon profitieren Männergesangverein, Musikkapelle, Fischer- und Soldatenverein sowie die Gemeinde im Erdgeschoss. Unterroth könne in den Genuss von zwei staatlich geförderten Hotspots mit einmaligem Zuschuss von je 2500 Euro kommen, so Bürgermeister Struve, womit in der Regel die anfallenden Einrichtungskosten abgedeckt wären. Die Verantwortung für Jugendschutz sowie die Störerhaftung für die Zugänge würde der Freistaat Bayern tragen. Das Angebot bestehe seit Juli vorigen Jahres.

Auf die Kommune kämen monatliche Kosten zwischen 35 und 110 Euro zu sowie je beanspruchter Leistung die entsprechenden Beträge für die Internetanbindung der Hotspots. Der Bürgermeister gab zu bedenken: „Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten.“

ANZEIGE

Die Überlegungen, das Förderangebot in Anspruch zu nehmen, sind somit nicht neu im Gemeinderat. Im Vorjahr war sich das Gremium einig, dass es in Unterroth keinen geeigneten zentralen Ort für freies WLAN gebe. Mangels öffentlichem Platz könnte es zu Unfrieden kommen, war unter anderem befürchtet worden. Zudem habe jeder Bürger die Möglichkeit, sich selbst eine Internetflatrate zu buchen.

Die Situation hat sich insofern geändert, als nun angestrebt wird, innerhalb des erneuerten Vereinheims für die Arbeit der Ehrenamtlichen auch einen freien Internetzugang zur Verfügung zu stellen. Struve hatte in Erwägung gezogen, in dem Zuge einen Hotspot mit Standort Vereinsheim einzurichten. Der zweite, subventionierte Hotspot sollte dann der neuen Schieß- und Sportstätte am Bergenstetter Weg zugutekommen.

Den Vorschlägen widersprach das Gremium und wünschte sich eine Lösung mit Zugangsberechtigung, wie sie bereits im Schützenheim praktiziert und für gut befunden werde. Gemeinderat Werner Dopfer informierte, dass dazu das Kennwort an Mitglieder weitergegeben werde. (lor)