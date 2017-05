2017-05-10 05:00:00.0

Altenstadt Ein Kindergarten feiert Geburtstag

1976 wurde die Einrichtung „Zum Guten Hirten“ am jetzigen Standort in Altenstadt eingeweiht – damals mit 120 Kindern in drei Gruppen. Ein Blick in die Geschichtsbücher. Von Zita Schmid

Seit 40 Jahren gibt es den Kindergarten „Zum Guten Hirten“ in der Memminger Straße 18a. Ein Jubiläum, das in diesem Jahr gefeiert werden soll.

Seit 40 Jahren gibt es den Altenstadter Kindergarten „Zum Guten Hirten“. Aus diesem Grund wird am Sonntag, 21. Mai, gefeiert. „Seit Wochen bereiten wir uns auf die Feierlichkeiten vor“, sagt Kindergartenleiterin Katharina Leopold. Mit den Kindern werden fleißig Lieder für die Kirche geübt, denn der Sonntag startet mit einem Gottesdienst.

Auch der Festtag vor gut 40 Jahren begann in der Kirche. Damals – genau am 1. Adventssonntag 1976 – wurde zunächst Gottesdienst gefeiert. „Anschließend zogen wir in einem Festzug zum neuen Kindergarten“, erinnert sich Elisabeth Huy, die damalige Leiterin des neuen Kindergartens. Weihbischof Rudolf Schmid segnete dann die Räume. Anschließenden fand ein Tag der offenen Tür stadt.

In drei Gruppen wurden damals 120 Kinder betreut. Träger des neuen Kindergartens wurde die katholische Pfarrgemeinde „Zum Guten Hirten“. Seit der Nachkriegszeit gab es damit wieder einen Kindergarten in kirchlicher Hand. Denn wie aus Geschichtsunterlagen hervorgeht, war der erste Kindergarten in Altenstadt eine Einrichtung der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Dieser wurde im Juni 1942 eröffnet und war in der Memminger Straße 69 untergebracht. Mit dem Ende des Krieges endete im Mai 1945 auch dessen Geschichte.

Der damalige Pfarrer Anton Saulacher schaffte es dann, den Kindergarten bereits im August 1945 wiederzueröffnen. 70 Kinder wurden damals von zwei Frauen betreut. Aus finanziellen Gründen musste die Kirche diesen im Oktober 1948 aufgeben und die Marktgemeinde übernahm den Kindergarten. Als 1962 die Altenstadter Schüler, die bis dahin in der ehemaligen Judenschule in der Memminger Straße 49 unterrichtet wurden, ihr neu gebautes Schulhaus beziehen konnten, siedelte der Kindergarten in die alte Schule um. Unter Bürgermeister Erich Josef Geßner wurde 1975 der Neubau eines Kindergartengebäudes in der Memminger Straße 18a in die Wege geleitet.

Am 28. November 1976 konnte der neue Kindergarten dann eröffnet werden. In den Folgejahren wurde die Einrichtung vergrößert, das Gebäude aufgestockt, umgebaut, saniert und Räume krippengerecht umgestaltet. Die letzte große Umbauphase fand 2009 bis 2010 statt. Heute bietet der fünfgruppige Kindergarten Platz für 125 Kinder. Aktuell besuchen 105 Kindergartenkinder die Einrichtung. Davon belegen acht Kinder einen Integrationsplatz. Betreut werden sie von 17 pädagogischen Fachkräften.

Jedes Kind individuell in seiner Entwicklung zu begleiten und zu fördern, sei Grundgedanke ihrer pädagogischen Arbeit, so Kindergartenleiterin Leopold.