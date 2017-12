2017-12-12 07:00:00.0

Illertissen Ein nadeliges Geschäft

Der Handel mit den Christbäumen boomt. Denn nur noch zwölf Tage, dann ist Heiligabend. Wann die meisten Tannen verkauft werden, sagen Experten aus der Region. Von Florian Holley

Je näher der Heiligabend rückt, desto dringlicher wird vielerorts die Frage, welches nadelige Bäumchen den Weg in die heimische Stube findet. Denn wer einen schönen Christbaum kaufen möchte, der sollte sich beeilen – das rät zumindest Christian Hoffmann, der die Pflanzen unter anderem in Illertissen vertreibt. Zwölf Tage vor dem Fest seien viele Bäume schon weg: Zu Beginn der Adventszeit kämen hauptsächlich die Stammkunden, am dritten Advent folgt dann der Ansturm auf die Restbestände, sagt der Experte, der in Pfaffenhausen im Landkreis Unterallgäu einen Betrieb für Garten- und Landschaftsbau führt.

Seit 22 Jahren verkauft Hoffmann auch Christbäume. Während dieser Zeit hat er etwas Interessantes festgestellt: Oft komme zuerst der Mann, um eine Vorauswahl zu treffen – später kehre er mit seiner Frau zurück, um den endgültigen Traumbaum auszusuchen.

Die Bäume im Alter von fünf bis sieben Jahren bezieht Hoffmann aus Dänemark. Dort ist das Spritzen der Weihnachtsbäume mit Chemikalien verboten, sodass nur naturbelassene Tannen, Fichten und Kiefern den Weg nach Deutschland finden. „Der Kunde riecht, ob ein Baum gespritzt wurde oder nicht“, sagt Hoffmann.

Auch Leo Fischer aus Bellenberg betreibt einen Weihnachtsbaumverkauf ganz ohne Chemie: Er setzt auf natürliches Wachstum. Bei seinen rund 2000 Setzlingen wird nur im Sommer das Gras gemäht, ansonsten sind die Tannen die meiste Zeit sich selbst überlassen. Wie er zu seiner ungewöhnlichen Arbeit kam, weiß Fischer noch genau: Früher habe er ein kleines Waldstück besessen, das zugunsten von Stromleitungen abgeholzt werden musste. Um zu verhindern, dass seine Bäume zu nah an die Leitungen wachsen, entschied sich der Händler dazu, die Pflanzen ab einer gewissen Höhe als Christbäume zu verkaufen. Das ist mittlerweile 38 Jahre her. Sein Fazit zum Kaufverhalten seiner Kunden: „Es ist einfacher, wenn Partner einzeln kommen. Bei Paaren gehen die Meinungen über den gewünschten Baum oft sehr weit auseinander.“

Viele Paare kommen auch zum Baumverkauf von Andrea und Peter Wölfle. Die beiden betreiben eine Garten- und Landschaftsbaufirma in Mindelheim und bieten ihre Pflanzen in Illertissen zum Verkauf an. Peter Wölfle ist aufgefallen, dass bei älteren Paaren eher der Mann entscheidet, welcher Christbaum ins Haus kommt, wohingegen bei jüngeren Pärchen meist die Frau die Entscheidungsgewalt habe.

Die Vorbereitungen für den Weihnachtsverkauf laufen schon lange vor der eigentlichen Adventszeit an. Bereits Ende November werden die Bäume gefällt. Laut Wölfle ist der Christbaumverkauf für den Handel auch mit Risiken verbunden: Schließlich bestehe die Möglichkeit, dass die Pflanzen verkümmern oder zu hoch wachsen, sodass sie als Weihnachtsbaum eher ungeeignet sind. Ein weiteres Problem stelle ein möglicher Parasitenbefall dar. Sollte dieser auftreten, werden bei Wölfles Chemikalien eingesetzt.

Familie Heinz aus Untereichen pflanzte vor 13 Jahren die ersten Setzlinge. Die Idee für den Christbaumverkauf hatte ein Bekannter. Dieser schenkte der Familie jedes Jahr einen Christbaum aus seinem Verkauf – als Dank dafür, dass er seine Kürbisse dort lagern durfte.

Der Verkauf der Familie boomt nun vor allem in der dritten Adventswoche. In dieser Zeit werden die meisten der fünf- bis 16-jährigen Bäume verkauft. Davor kommen hauptsächlich Stammkunden nach Untereichen.

Wer seine nadelige Pracht dann gefunden hat, kann sie im Christbaumnetz ins Auto packen und sich zuhause entspannt auf Weihnachten vorbereiten.