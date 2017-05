2017-05-26 00:35:22.0

Geburtstag Eine unerwartete Freude

Gisela Polonyi ist jetzt 90

„Ja mei, dass der Herr Bürgermeister persönlich zu meinem Geburtstag kommt, hätte ich nie gedacht.“ Gisela Polonyi freute sich über den Besuch des Vöhringer Stadtoberhauptes Karl Janson fast noch mehr als über die mitgebrachten Blumen und das Geschenk zu ihrem 90. „Ich habe Sie noch nie im Rathaus besucht – und jetzt kommen Sie sogar zu mir nach Hause“.

Seit rund 70 Jahren ist Gisela Polonyi fest verwurzelt in der Region, davon hat sie fast 50 Jahre in Illerberg/Thal gewohnt. Als Jugendliche war sie aus Tschechien vertrieben worden. Die dreifache Mutter und vierfache Oma erfreut sich relativ guter Gesundheit und hat ihren Humor nie verloren. „Natürlich waren die Jugendjahre nicht immer leicht, als Hilfskraft im Haushalt und in der Landwirtschaft stand die Arbeit immer an erster Stelle“, erzählt sie. Nach der Heirat 1948 habe sie sich nach ihrem Sohn zum 30. Geburtstag sehnlichst eine Tochter gewünscht: „Und prompt kam zwei Tage zuvor meine Gisela zur Welt“, erinnert sich die Seniorin.

Selbstversorgung und kleine Einkäufe beim Bäcker sind ihr mit dem Rollator noch möglich, unterstützt wird sie von ihren beiden in der Nähe wohnenden Töchtern mit deren Familien. „Neben Gesundheit wünsche ich mir eine Weltreise, aber am Abend möchte ich wieder daheim sein“, so die optimistische Witwe.

Zumindest die große weite Welt wird fortan virtuell per Großbild garantiert, denn mit dem vom Familienclan spendierten großen Flachbild-TV wurde schon mal ein Wunsch Wirklichkeit. (rfu)