2017-06-10 00:33:38.0

„Er, Du & Ich“ begeistert in Obenhausen

Musiker spielten bei Kulturfrühling

Mit Peter Möst aus Kirchhaslach (Gesang, Mundharmonika, Cajon) und den Brüdern Matthias (Gitarre, Klavier, Gesang) und Gabriel Neumann (Klavier, Gesang) aus Krumbach hatte die Musikkapelle aus Obenhausen Vollblutmusiker im Rahmen des Kulturfrühlings nach Obenhausen geholt. Die Band „Er, Du & Ich“ zeigte am Veranstaltungsabend mit 29 Liedern ihr Können.

Songs wie „All of Me“, „Bed of Roses,“ „Wonderwall“, Lieder von Udo Jürgens, ABBA und Elvis rissen das Obenhausener Publikum mit. Nach der dritten Zugabe wollte der Applaus der Zuschauer immer noch nicht enden. Die Resonanz am Veranstaltungsabend sprach für sich, die Besucher waren begeistert. Die Musiker hatten es geschafft, das Publikum mit ihrer Musik und künstlerischen Darstellung auf der Bühne mitzureißen.

ANZEIGE

Der Erlös der Veranstaltung geht jeweils zur Hälfte an das Hospiz in Illertissen und die Obenhausener Musikerjugend. (zedo)