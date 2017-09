2017-09-04 11:00:00.0

Münsterhausen Er will kleine Kliniken stärken

Die Gesundheitspolitik ist ein zentrales Themenfeld von Georg Nüßlein. Welche Akzente er setzen will und warum dabei auch die Außenpolitik wieder stark in den Vordergrund rückt Von Peter Bauer

Wer sind die Frauen und Männer, die in den Bundestag einziehen wollen? In einer Serie von Porträts stellen wir die Direktkandidaten der Parteien im Wahlkreis Neu-Ulm vor. Georg Nüßlein, ist der Direktkandidat der CSU.

Erdogan, Trump, Putin, Brexit, Syrienkrieg: Immer wieder rücken diese Themen im Gespräch mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Dr. Georg Nüßlein in den Mittelpunkt. Kriege, Krisen, Terror, Spannungen – es ist eine durchaus beklemmende Renaissance der Außenpolitik. „Ich bin jetzt bereits 15 Jahre im Bundestag“, sagt der 48-Jährige aus Münsterhausen. Aber eine solche Dominanz außenpolitischer Themen habe er in dieser Form noch nicht erlebt.

15 Jahre im Bundestag: Damit gehört Nüßlein zu den erfahrenen Abgeordneten. Der Schnitt liege bei etwa acht Jahren Bundestagszugehörigkeit, sagt er. Seit einigen Jahren ist er einer der stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. In dieser Funktion betreut er schwerpunktmäßig die Gesundheits- und Umweltpolitik. Der Wahlkampf kam zuletzt schleppend in Gang. Auch mit Blick darauf testen die Parteien neue Möglichkeiten aus, mit Wählern in Kontakt zu kommen. Die CSU sucht in Biergärten gezielt das politische Gespräch. Und da sind neben der Flüchtlingsproblematik auch immer wieder die Auftritte des türkischen Präsidenten Erdogan und die Neuausrichtung der Türkei ein großes Thema. „Wir müssen da eine klare Linie fahren“, betont Nüßlein. Deutschland dürfe sich dem Druck aus der Türkei nicht beugen. Nüßlein sieht die Gefahr, dass sich die deutsch-türkischen Beziehungen weiter verschlechtern.

Die außenpolitischen Debatten lassen die Energiewende in der öffentlichen Diskussion in den Hintergrund treten. Vor vier Jahren war die Energiewende noch ein zentrales Thema im Wahlkampf. Nüßlein hält sie nach wie vor für ein „Topthema“. Man dürfte im Wandel aber nicht nur die Statistiken sehen. Wichtig bleibe, dass sich Deutschland selbst mit Strom versorgen könne. Immer wieder in den Fokus rückt für Nüßlein das Thema Gesundheitspolitik. Welche Entwicklungschancen haben kleinere Kliniken auf dem Land? Nüßlein sagt, dass sie für die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung enorm wichtig seien. Diese Grundversorgung müsse sichergestellt werden, dies sei auch mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer als Ziel abgesprochen. Mit Nachdruck habe er sich für einen Pflegezuschlag für die Kliniken in Deutschland (insgesamt 500 Millionen Euro) eingesetzt. Wenn es in einer Klinik bei der Pflege Reduzierungen gebe, dann reduziere sich für die Klinik dieser Zuschlag. Wichtig sei, dass auch Mittelschüler weiterhin Zugang zu Pflegeberufen erhalten würden. Überprüft und gegebenenfalls abgeschafft werden solle die fachärztliche Bedarfsplanung für den ländlichen Raum. Nüßlein nennt den Fall zweier Hautärztinnen, die den Umfang ihrer Zulassungen von 1,5 auf 2 hätten aufstocken wollen. Dies sei nicht möglich gewesen, obwohl in der Region Patienten oft monatelang auf einen Hautarzttermin warten müssten.

In Sachen Infrastruktur sieht Nüßlein die Region in insgesamt sehr guter Form. Weiter vorantreiben müsse man die Breitbandversorgung. Inzwischen zeige sich, dass sich die Glasfasertechnologie, die er stets favorisiert habe, durchsetze. Das Thema Internetanbindung betrachtet Nüßlein auch aus der Perspektive der Kommunalpolitik. Er gehört dem Münsterhauser Rat und dem Günzburger Kreistag an. Nicht immer könne er dort Sitzungstermine wahrnehmen, aber er bleibe mit den Themen vor Ort eng verbunden. Wenn möglich, kommt Nüßlein an den Wochenenden nach Münsterhausen zurück. Und dann genießt er die ruhigen Augenblicke in seinem Garten und am Teich.