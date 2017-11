2017-11-13 12:47:53.0

Illerberg/Weißenhorn Fensterbauer zieht an neuen Standort in Illerberg

Die Firma Hermann-Blösch gibt ihren Hauptsitz in Weißenhorn auf. Was im Gewerbegebiet an der Autobahn geplant ist. Von Madeleine Schuster

Die Fensterbaufirma Hermann-Blösch wird ihren Sitz von Weißenhorn ins benachbarte Illerberg verlagern. Anfang 2019 soll die Produktion am neuen Standort im Gewerbegebiet „An der Alten Ziegelei“ an der Autobahn 7 starten. Wie das Unternehmen gestern mitteilte, soll der Bau des neuen Betriebs- und Verwaltungsgebäudes im Vöhringer Ortsteil bereits bis Ende 2018 abgeschlossen sein.

Nach rund 18 Jahren am Standort Weißenhorn geht es für Geschäftsleitung und Mitarbeiter sozusagen zurück zu den Wurzeln. Denn bereits vor 157 Jahren wurde die Firma Hermann – damals als Uhrmacherei und Schreinerei für Möbel, Särge und Fenster – in Illerberg gegründet. Erst nach der Fusion mit der Weißenhorner Firma Blösch im Jahr 1999 verlagerte das Unternehmen seinen Hauptsitz in die Fuggerstadt. Die Betriebsstätte in Illerberg wurde trotz Zusammenschluss beibehalten. Vor rund zwei Jahren stellte das Unternehmen nach Auskunft von Geschäftsführer Bruno Hermann die Produktion im Vöhringer Ortsteil allerdings ein. Im Gebäude an der Weißenhorner Straße sei derzeit nur noch ein Vertriebsbüro mit zwei Mitarbeitern untergebracht, so Hermann.

Mit dem Neubau an der Autobahn sollen künftig alle Unternehmensbereiche an einem Standort zusammenarbeiten. Dafür werden die bisherigen Betriebsstätten in Illerberg und Weißenhorn aufgegeben – und durch ein größeres Gebäude im Gewerbegebiet „Alte Ziegelei“ ersetzt. Ziel sei es, so Hermann, weiter wachsen zu können. Statt bislang rund 5500 Quadratmeter stünden dem Fensterbauer am neuen Standort in Illerberg dann eine Produktions- und Lagerhalle mit rund 7000 Quadratmetern, ein Spänesilo sowie ein dreistöckiges Bürogebäude zur Verfügung. Dem Bau des Firmenkomplexes hat der Vöhringer Bauausschuss kürzlich zugestimmt.

Bekannt ist Hermann-Blösch nach Angaben von Geschäftsführer Hermann vor allem für die Fertigung von Fenstern in allen runden Formen, Hebeschiebetüranlagen, Schwingfenster und Fluchttüren. Seinen Hauptumsatz erwirtschaftet das Unternehmen durch den Verkauf teils komplexer Sonderanfertigungen an andere Fensterbauer. Vertrieben werden die Produkte deutschlandweit, aber auch in Österreich, Südtirol, Frankreich und der Schweiz.

Zu seinen Kunden zählt das Unternehmen außerdem private Abnehmer, die ihr Eigenheim mit Fenstern aus Holz oder der Kombination Holz/Aluminium ausstatten möchten. Beschäftigt sind bei Hermann-Blösch nach Angaben der Firma rund 60 Mitarbeiter.