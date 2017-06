2017-06-06 19:00:00.0

Altenstadt Feuer in Wohnhaus: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Ursache eines Brands am Montag in Altenstadt ist wohl geklärt. Laut Polizei hatte ein Bewohner eine Matratze zu nahe am Gasofen abgestellt.

Bei einem Brand in Altenstadt ist ein dreiteiliges Reihenhaus stark beschädigt worden. Aus Sicherheitsgründen wurde der Giebel des nördlichen Gebäudes bereits größtenteils abgetragen und abgestützt. Foto: Wilhelm Schmid