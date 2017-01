2017-01-17 13:00:00.0

Osterberg Förster wehrt sich: „Haben nichts unterschlagen“

Ekkehard Steger weist die Kritik an der Waldbewirtschaftung in Osterberg zurück. Die Beschwerden beschäftigen heute den Gemeinderat: Von Madeleine Schuster

Ekkehard Steger klingt frustriert. Seit knapp zehn Jahren, sagt der Förster der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Neu-Ulm, sei er für den Osterberger Gemeindewald zuständig: Ein rund 250 Hektar großes Gebiet, das in der Gemeinde regelmässig für Beschwerden, Streitereien und Unstimmigkeiten sorgt. „Das belastet“, sagt Steger und seufzt: „Und hält mich von meiner eigentlichen Arbeit ab.“

Denn vor einigen Wochen sind die Querelen rund um das Thema Waldbewirtschaftung in der Gemeinde wieder hochgekocht. Mittendrin auch Steger und die FBG, der unterschwellig vorgeworfen werde, in die eigene Tasche zu wirtschaften – „Humbug“, wie der Förster betont.

Die Kritik an angeblich fehlerhaften und unvollständigen Abrechnungen zum Holzverkauf aus dem Jahr 2014 will Steger nicht auf sich sitzen lassen. Es ärgere ihn, so der Förster, dass von Gemeinderat Ignaz Gestle nun Fehler auf den Tisch gebracht würden, die schon längst widerlegt seien. Weder habe man Holz zu günstig verkauft – noch Mengen unterschlagen. „Wir haben uns am damaligen Listenpreis orientiert“, sagt Steger, „und diesen eins zu eins an die Gemeinde weitergegeben.“

Der Vorwurf eines örtlichen Holzunternehmens, es habe 2014 rund 300 Festmeter mehr Holz eingeschlagen, als von der FBG verkauft worden seien, sei schlichtweg falsch. Ein von der Gemeinde beauftragter Gutachter habe das bereits bestätigt. Stattdessen habe das zuständige Unternehmen Vereinbarungen teils nicht eingehalten. So sei Holz beispielsweise in falschen Längen und „sehr chaotisch“ bereitgestellt worden – was den Verkauf an Sägewerke nicht leicht gemacht habe.

Steger betont: „Wir haben nichts unterschlagen.“ Die Forstbetriebsgemeinschaft sei ein Zusammenschluss privater und kommunaler Waldbesitzer, der einer ständigen Kontrolle und Prüfung unterliege. Jeder könne die ihn betreffenden Vorgänge jederzeit einsehen. Verschleiert oder verheimlicht werde nichts.

Dass die Gemeinde offen mit dem Thema Waldbewirtschaftung umgehen wolle, betont auch Bürgermeister Rainer Schmalle. In einer Gemeinderatssitzung kommt das Thema deshalb heute Abend noch einmal auf den Tisch. Im Gespräch mit Vertretern der Fachbehörden sollen offene Fragen geklärt werden, so Schmalle, der sich bereits vor gut einer Woche bei einer Infoveranstaltung zum Thema Waldbewirtschaftung geäußert hat.

Wie berichtet, wird dem Bürgermeister unter anderem vorgeworfen, das Holz im Jahr 2014 ohne vorliegenden Beschluss des Gemeinderats verkauft zu haben – wozu der Bürgermeister laut Gemeindeverordnung nicht berechtigt ist. Schmalle hat diesen Fehler bereits eingeräumt. Er habe den Gemeinderat lediglich über den Verkauf informiert, jedoch keinen Beschluss vorliegen gehabt. Damit habe er seinen finanziellen Verfügungsrahmen von 3000 Euro überschritten. Dass das Thema auch 2017 noch für Zündstoff sorgt, ist für den Bürgermeister allerdings weniger verständlich. Er hoffe, so Schmalle, dass der Gemeinderat nach der heutigen Sitzung endlich mit dem Thema abschließen könne.

Auf der Tagesordnung steht am Abend nicht nur die kritisierte Abrechnung aus dem Jahr 2014. Wie Schmalle sagt, soll auch der Forstbetriebsplan verabschiedet werden. Außerdem könnte auch die aktuelle Waldbewirtschaftung für Zündstoff sorgen. Denn laut Schmalle liege eine Bürgerbeschwerde vor. Darin würde laut Bürgermeister einerseits der Vorwurf laut, dass Vorschriften einer Zertifizierungsbehörde nicht eingehalten würden. Andererseits soll im Gemeindewald eine „Rodung“ stattgefunden habe – was sachlich allerdings falsch sei, so Schmalle.