2017-11-17 00:35:26.0

Ausbau Freie Fahrt!

Die Sanierung der Straße „Auf der Spöck“ mitten in Illertissen ist abgeschlossen. Doch die Baumaschinen kehren noch einmal zurück

Die Spöck ist nach ihrer Sanierung wieder für den Verkehr geöffnet: „Man kann dort fahren“, sagt Bernd Hillemeyr, der im Rathaus für den Tiefbau zuständig ist. Die Verkehrsschilder werden allerdings bis auf Weiteres stehen bleiben, wenn auch am Rand der Fahrbahn. Denn in der kommenden Woche wird eine Baufirma den Feinbelag, also die oberste Schicht, auf der Straße auftragen. Vorgesehen dafür ist Donnerstag, 23. November. Falls das Wetter mitmacht: Denn zu kalt oder nass darf es nicht sein, sagt Hillemeyr.

Im Zuge der Arbeiten werde die Spöck noch einmal für den Verkehr gesperrt, möglicherweise in der Zeit von Mittwochabend (22. November) bis Freitagnachmittag. Kleine Teile des Gehwegs sind noch nicht fertig. Der Grund: Demnächst werden zwei Häuser abgebrochen. (caj)