2016-12-22 00:36:00.0

Holzverkauf Gemeindewald sorgt wieder für Querelen

Rat Ignaz Gestle fordert in Osterberg Aufklärung zur Waldbewirtschaftung Von Armin Schmid

Die seit Jahren schwelenden Querelen rund um die Bewirtschaftung des Osterberger Gemeindewalds rückten während der vergangenen Gemeinderatssitzung wieder in den Vordergrund. Grund dafür waren schriftliche Anfragen von Rat Ignaz Gestle, die auf weitere Aufklärung zum Thema Waldbewirtschaftung drängten.

Eine Anfrage ging auf das Jahr 2014 zurück. Gestle betonte, dass schon mehrmals bemängelt worden sei, dass aus dem Gemeindewald für weit mehr als 100000 Euro Holz eingeschlagen und verkauft wurde, ohne dass dafür ein Beschluss vorhanden gewesen sei. Auch ein Vertrag sei nicht abgeschlossen worden. Da bei der Abrechnung des Verkaufs Abweichungen und Differenzen festgestellt wurden, beantragte der Gemeinderat eine Einsichtnahme der Unterlagen. Dabei wurde laut Gestle festgestellt, dass weder die Holzmenge noch die verkaufte Holzart in den Verkaufsunterlagen mit den Lieferdaten beziehungsweise -firmen übereinstimmten – weswegen das Landratsamt informiert wurde.

Zur Antwort habe Gestle damals bekommen, dass die Unstimmigkeiten zuerst im Gemeinderat geklärt werden müssten. Auf mehrere Anfragen hin seien vom Bürgermeister Listen nachgeliefert worden, die Gestle allerdings nicht für vollständig hält. Nach Rückfragen bei der Forstbetriebsgemeinschaft Neu-Ulm (FBG) habe man zur Antwort erhalten, dass die Einzelstammprotokolle an die Gemeinde Osterberg weitergeleitet worden seien, und dass man sich kein Bild über die Vollständigkeit der Unterlagen gemacht habe. Wie Gestle erläuterte, habe die FBG mitgeteilt, dass die Gemeinde es versäumt habe die Protokolle zu nummerieren und eventuellem Schwund vorzubeugen. Um in dem Streit weiterzukommen, forderte Gestle die genaue Auflistung, an welche Firmen das Holz letztlich geliefert wurde, sowie „lückenlose Einsicht“ in die Abrechnungsunterlagen.

Vorwürfe erhob das Gemeinderatsmitglied auch mit Blick auf die Rechnungsprüfung. So bemängelte er, dass in dieser Amtsperiode noch keine Rechnungsprüfung stattgefunden habe und das, obwohl die Gemeindeordnung dafür entsprechende Fristen vorgibt. „Wenn sich nichts tut, müssen wir uns überlegen, ob wir den Fall zur Anzeige bringen“, so Gestle.

Bürgermeister Rainer Schmalle erläuterte, dass man viele Plausibilitätsprüfungen gemacht und viel getan habe, um den Fall aufklären zu können. Nur weil einige Teile der Abrechnung nicht stimmten, sei es nicht so, dass die ganze Abrechnung falsch sei. Schmalle geht eher von einem Missverständnis oder einer Fehlbuchung aus. Er vermutet, dass bei einem Sägewerk eventuell Holzanlieferungen falsch verbucht oder gar nicht erfasst wurden. In einem seien sich aber alle Beteiligten einig: Man müsse mit dem Thema endlich zum Abschluss kommen.

Unstimmigkeiten gab es im Gemeinderat aber auch zur aktuellen Waldbewirtschaftung. In den vergangenen Monaten seien am Vogelherd rund 800 Festmeter Holz und zusätzlich einiges an Brennholz und Papierholz geschlagen worden, so Gestle. Für diesen Einschlag habe der Gemeinderat keine Genehmigung erteilt. Bei der Beschlussfassung sei nur die Rede von Sturm- oder Käferholz gewesen. Ein weiterer Punkt sei, dass das Holz zu günstig verkauft wurde.

Schmalle sah den Holzeinschlag durch den Gemeinderatsbeschluss abgedeckt. Seiner Meinung nach handelte es sich um eine Altbestandsdurchforstung, die allerdings „etwas heftiger als geplant“ ausgefallen sei. Die Maßnahmen selbst lege der Betriebsleiter, in diesem Fall der Förster, fest.

Gemeinderätin Sigrid Zanker bemängelte diesbezüglich, dass es bislang noch immer zu keinem Treffen mit dem Förster gekommen sei. Mehrere Gemeinderatsmitglieder hätten dringende Fragen zur Waldbewirtschaftung.