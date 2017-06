2017-06-02 00:35:36.0

Verleihung Goldmedaillen für Spitzenleistungen im Ehrenamt

Die Stadt hat Albert Vogt und Peter Althoff mit hohen Auszeichnungen bedacht. Das hat viele Gründe

Ehre wem Ehre gebührt: Die Stadt Illertissen hat kürzlich zahlreiche verdiente Bürger bei einer Feierstunde ausgezeichnet. Dabei erhielten Albert Vogt, 75 Jahre, und Peter Althoff, 76 Jahre, die Bürgermedaille in Gold. Nach der Ehrenbürgerwürde und dem Ehrenring ist es die dritthöchste Auszeichnung der Stadt für ehrenamtliches Engagement zugunsten des Gemeinwohls. So ging es Althoff stets um die Jugendarbeit – und Vogt ist als unermüdlicher Restaurator und Sammler von Kulturgütern aus dem öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Hier ihre Porträts.

Der Malermeister, Kirchenmaler und Zweite Vorsitzende des Heimatpflegevereins, Albert Vogt, ist in Illertissen eine Institution, was die Schloss- und Stadtgeschichte angeht. Dabei beginnen Vogts verdienstvolle Tätigkeiten häufig unspektakulär: Sei es, dass er durch seine Maleraufträge Zeuge von Hausentrümpelungen wird und dabei manch historisches Stück fürs Heimatmuseum rettet. Oder er stößt bei Malerarbeiten auf historische Spuren, kann sie freilegen und die Originale rekonstruieren. Auf diese Weise erhielten der Barocksaal und ein Raum des Bienenmuseums ihre Stuckdecken zurück. Ebenso war Vogt an der Instandsetzung der Schlosskapelle beteiligt. Er ist Gründungsmitglied des Heimatpflegevereins. Unzählige Stunden und private Gelder hat er investiert, um zu archivieren und restaurieren.

Als Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Martin kümmert er sich um die Schätze der Stadtpfarrkirche, im Rathaus legte er die ursprüngliche Ausmalung frei. Doch er sagt: „Die Ehrung ist für mich in erster Linie eine Würdigung aller Mithelfer, die oft im Hintergrund tätig waren.“ Vogt war zwölf Jahre Mitglied des Stadtrats und erhielt 1997 die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland.

Der Auer hat vor 40 Jahren die Jugendgruppe des Alpenvereins, Sektion Illertissen, gegründet und gehörte solange deren Vorstand an. Dafür wurde er zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Unter seiner Ägide erfuhr die Schwarzenberghütte bei Bad Hindelang bedeutende Ausbauarbeiten, für seine Vereinsführung wurde er allseits geschätzt. Als Kirchenpfleger von Mariä Himmelfahrt verhalf Althoff der Pfarrgemeinde zum Freizeitheim in Hinang bei Sonthofen. 28 Jahre gehörte er dem Stadtrat Illertissen an. Im Jahr 2004 erhielt er das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten und 2013 das goldene Ulrichskreuz der Diözese Augsburg. Inzwischen hat sich der frühere Berufsschullehrer von allen Ehrenämtern zurückgezogen bis auf seine Mithilfe in den Komitées der Partnerstädte Carnac und Elbogen. Rückblickend sagt er: „Ich habe mich nicht um die Aufgaben gedrängt, die Leute sind auf mich zugekommen.“ Dass er dafür nicht mehr zur Verfügung steht, hält er für richtig, um Jüngere Verantwortung übernehmen zu lassen. Er stellt fest: „Je älter ich werde, desto mehr überdenke ich, was ich früher vielleicht schneller entschieden habe, ich will ja allen gerecht werden.“ Die Jugendzeit eingerechnet, kann Althoff nächstes Jahr seine 60-jährige Mitgliedschaft beim Alpenverein feiern. Nun genießt er, keine Termine mehr zu haben. (lor)