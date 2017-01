2017-01-24 13:00:00.0

Kettershausen Günzbrücke in Tafertshofen soll heuer saniert werden

Für die Arbeiten muss das Bauwerk für den Verkehr gesperrt werden. Von Zita Schmid

Nach der Günzbrücke in Bebenhausen im vergangenen Jahr soll nun heuer die Sanierung der Brücke bei Tafertshofen in Angriff genommen werden. Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Kettershausen nannte Paul Hartinger vom beauftragten Ingenieurbüro Hartinger Consult das Vorhaben „eine sinnvolle Investition“, denn die „Lebensdauer“ des rund 50 Jahre alten Bauwerks könnte damit um 30 bis 50 weitere Jahre verlängert werden. Das Ingenieurbüro hatte im Jahr 2015 im Rahmen ihrer Brückenprüfberichte für die Kettershauser Günzbrücken auch die Tafertshofer Brücke untersucht.

Insgesamt 214000 Euro werden für die Sanierung nun angesetzt. Diese beinhaltet unter anderem die Erneuerung der Abdichtung inklusive aller Bitumen enthaltenden Beläge, Erneuerung der Kappen und Geländer, Betoninstandsetzung an den Bauteilen, die den Übergang zwischen der Brückenkonstruktion und dem Erddamm herstellen, die Abdichtung an deren Rückseiten sowie die Betoninstandsetzung an den Fertigteilträgern.

ANZEIGE

Damit die Arbeiten zügig durchgeführt werden können, stimmte der Gemeinderat dem Vorschlag des Ingenieurs zu, die Brücke in dieser Zeit für den Verkehr voll zu sperren. Den von Hartinger angedachte Sanierungszeitraum von zweieinhalb Monaten erachtete das Gremium aber als zu lang. In den Ausschreibungen soll ein Zeitfenster von höchstens sechs bis sieben Wochen für die Durchführung der Sanierungsarbeiten angegeben werden.

Mit den Ausschreibungen soll Ende Februar begonnen werden. Ende März könnten Hartinger zufolge dann die Aufträge vergeben werden.