Sitzung Gute Noten für Asylarbeit

Anerkennung für Engagement der Integrationsbeauftragten im Gemeinderat. Was außerdem besprochen wurde Von Wilhelm Schmid

In seiner Januarsitzung hatte Bürgermeister Christopher Eh für den Gemeinderat der Stadt Dietenheim ein umfangreiches Programm aufgelegt. Hier einige bedeutende Punkte daraus:

Gemäß den in der Sitzung präsentierten Ergebnissen der in 15-jährigem Turnus vorgeschriebenen Untersuchung in Form von Kamera-Befahrungen des Kanalnetzes, sind in den kommenden drei Jahren Sanierungsmaßnahmen geplant. Dabei gibt es verschiedene Dringlichkeitsstufen, die Gesamtkosten belaufen sich auf 429000 Euro. Danach folgt die Untersuchung der Kanäle im Stadtteil Regglisweiler und wenn die dort erforderlichen Sanierungen abgeschlossen sind, stehen bereits wieder die nächsten Untersuchungen in Dietenheim an. So schreibt es die „Eigenkontrollverordnung“ des Landes vor.

Die schon seit längerer Zeit laufende Sanierung der historischen Schulgebäude an der Königstraße 83 und 85 kommt ihrem Abschluss näher. Für dieses Jahr sind energetische Verbesserungen, vor allem an der Außenfassade, dem Dach und den Fenstern geplant. Außerdem wird ein Werkraum eingebaut. Zum Thema „Zweiter baulicher Rettungsweg“ aus dem Obergeschoss des Mensagebäudes erklärte Bürgermeister Eh, dass die derzeit bestehende Lösung mit zwei ausklappbaren Rettungsleitern von den zuständigen Behörden als zulässig angesehen werde und auch erprobt sei. Dennoch solle im Laufe des Frühjahrs eine erneute Feuerwehrübung abgehalten werden, sodass man danach über den von dem für die Baumaßnahmen beauftragten Architekturbüro vorgeschlagenen Anbau einer Wendeltreppe beschließen könne. Die aktuellen Baumaßnahmen sind mit rund 450000 Euro veranschlagt.

Sozialarbeiter Jochen Frajhaut sowie seine Kolleginnen Anke Zwick und Dilara Bodammer berichteten über ihre Aktivitäten, und dazu wurde ein schriftlicher Bericht von Christine Baur über die Arbeit des „Internationalen Bundes“ vorgelegt. Die Berichte zu den Themen Schulsozialarbeit, Soziale Gruppenarbeit, offene Jugendarbeit und den aktuellen Stand kurz vor der Neueröffnung des Jugendhauses wurden zustimmend zur Kenntnis genommen. Ebenso fand der Bericht über die Tätigkeit der Integrationsbeauftragten allgemeine Anerkennung. Wie Dilara Bodammer hierbei ausführte, funktioniert die Zusammenarbeit sowohl mit den zuständigen Behörden als auch mit dem ehrenamtlichen Helferkreis, der die in Regglisweiler untergebrachten Asylsuchenden betreut, sehr gut. Das bestätigte auch Gemeinderat Peter Beck, der für den Helferkreis Dank und Anerkennung aussprach. Auch der Jugendmigrationsdienst des Internationalen Bundes, bei dem rund 75 Migranten betreut werden, arbeitet offensichtlich erfolgreich.

Die sanierte Grundschule sowie das neu gestaltete Jugendhaus an der benachbarten Pfarrer-Debler-Straße sollen gemeinsam am 13. Mai dieses Jahres ihrer Bestimmung übergeben und eingeweiht werden. Das Jugendhaus veranstaltet bereits vorab am 4. Februar einen Tag der offenen Tür.

Der neue Stadtkämmerer Alfred Stoerk, der in Kürze seinen Amtsvorgänger Herbert Albrecht ablösen wird, trug dessen letzten Bericht über die aktuelle Finanzlage vor. Hierbei wurde besonders erwähnt, dass höhere Gewerbesteuern sowie Schlüsselzuweisungen beim Jahresabschluss 2016 zu einer Erhöhung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt von mehr als einer Million Euro geführt hatten. Somit mussten aus dem Vermögenshaushalt keine Rücklagen entnommen werden; diese betragen aktuell 1,7 Millionen Euro und der städtische Schuldenstand lag zum Jahresende 2016 bei 2,3 Millionen, wobei dieser zum Jahresende 2017 auf zwei Millionen gesenkt werden soll.