2017-11-22 00:34:34.0

Vorschau Hallenfußball beginnt

Der TSV Babenhausen blickt auf die kommende Saison

Die Fußballabteilung des TSV Babenhausen gibt die Termine für die kommende Hallenfußball-Saison bekannt: Die D-Jugend spielt am Samstag, 2. Dezember, 9.30 bis 18 Uhr; die C-Jugend am Sonntag, 3. Dezember, 10 bis 18 Uhr. Die E-Jugend ist am Samstag, 9. Dezember, 9.15 bis 17.45 Uhr an der Reihe; die G- und F-Jugend am Sonntag, 10. Dezember, 9.30 bis 19 Uhr. Die A-Jugend spielt am Samstag, 30. Dezember, 18 bis 22 Uhr. Im neuen Jahr steht der Dilo-Cup am Freitag, 5. Januar, 17.30 bis 22 Uhr, auf dem Programm. Am Samstag, 6. Januar, 14 bis 19 Uhr, spielt die TSV-AH; am Sonntag, 7. Januar, 13 bis 17 Uhr, die B-Jugend. Das TSV-Turnier steht am Samstag, 13. Januar, 11 bis 18 Uhr, an. Den Abschluss macht die Unterallgäuer Endrunde, die nach Futsal-Regeln gespielt wird, am Sonntag, 28. Januar. Die Fußballer spielen jeweils in der Dreifachturnhalle mit Rundumbande. (az)