Hier finden Wissbegierige reichlich Futter

Volkshochschule bietet 765 Kurse

Ob neue Kochideen auf dem Grill und im Wok oder vermehrte Deutsch- und Integrationskurse, womit der aktuellen Nachfrage entsprochen wird – es gibt kaum eine Sparte, die nicht von der Volkshochschule (VHS) des Landkreises berücksichtigt wird. In die zweite Jahreshälfte startet sie mit der Rekordzahl von 765 Kursen. Sie deckt damit die Bereiche Beruf, Sprachen, Gesundheit, Gesellschaft, Kultur und Umwelt ab.

Die Auftaktveranstaltung findet am Freitag, 3. Februar, ab 18.30 Uhr in Vöhringen im Wolfgang-Eychmüller-Haus statt. Das Motto „1000 Lichter für Frieden und Toleranz“ ist VHS-Geschäftsstellenleiter Dieter Rösch ein besonderes Anliegen: „Die Bildungsinhalte heißen Frieden und gelebte Toleranz vor der eigenen Haustüre, ohne darüber große Worte zu verlieren.“ Vöhringens Bürgermeister Karl Janson habe ähnliche Gedanken gehabt, sagt Rösch und die Schirmherrschaft übernommen. Sylvia Rohrhirsch wird über ihre Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe referieren. Und Andrea Kümpfbeck, Leiterin des Ressorts Bayern und die Welt unserer Zeitung, spricht über ihre Reisen in Krisengebiete. Grundschulrektorin Beate Altmann erzählt von der Vielfalt der Kulturen in Neu-Ulm.

An ungewöhnlichen und besonders beliebten Kursen zählt Rösch die „Segway-Touren“ in Elchingen und Roggenburg auf sowie Kunstschnitzen mit der Motorsäge in Unterroth.

Darüber hinaus besteht das Angebot, mit der Volkshochschule aktuelle Schauplätze der Zeitgeschichte zu besichtigen. Je eine Studienfahrt führt an die Baustellen von Stuttgart 21 am Bahnhof sowie am Albabstieg. Eine weitere Reise geht zum Brenner Basistunnel. Dem 500-jährigen Reformationsjubiläum wird unter anderem auf einer mehrtägigen Fahrt mit Besuch der Wartburg und weiterer Luther-Stätten Rechnung getragen. Landkreisbürger können eine Münsterführung bei Nacht erleben oder die Schneckenfarm in Nersingen besichtigen. Sodann wird die Veranstaltung „Leben im Alter“ in Altenstadt weitergeführt.

In den Kinder–Volkshochschulen „Pfifficum“ und „Talenta“ profitieren die Schüler und Jugendlichen von nicht alltäglichen Bildungsangeboten. Vorsitzender Jürgen Eisen sagt über die Volkshochschule, die 2016 den schwäbischen Integrationspreis erhielt und nun drei Jahre die Trägerschaft am Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ übernimmt, sie spiegele „das vielfältige kulturelle Leben“ im Landkreis wider. (lor)