Illertissen Hommage an einen großen Dichter

Ein ganzer Abend dreht sich in Illertissen um Joseph von Eichendorff.

Joseph von Eichendorff war ein bedeutender Lyriker und Schriftsteller der deutschen Romantik. Er erfand den Taugenichts und eine Vielzahl von Gedichten, die heute noch bekannt sind. Am Samstag, 16. September, steht der Dichter, dessen Todestag sich heuer zum 160. Mal jährt, im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe von „Kultur im Glashaus“ (KiG). Der KiG-Liederabend unter dem Titel „Aus Morgenglanz ins tiefe Abendrot“ beginnt um 20 Uhr. Es wird eine Hommage an einen Poeten, dessen Verse vielfach vertont wurden. Mendelssohn etwa war von Eichendorff angetan, nicht anders als Schumann, Brahms, Hugo Wolf oder Richard Strauss.

Insgesamt rund 4000 Kompositionen eichendorffscher Texte gibt es. Manche wurden zu Volksliedern wie „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“ oder „In einem kühlen Grunde“. Für den musikalischen Teil der Huldigung an den Dichter sind die Mezzosopranistin Veronika Farkas und der Bariton Daniel Fiolka zuständig. Sie werden von Stellario Fagone am Klavier begleitet. Die Verse interpretiert und erklärt Joseph Kiermeier-Debre. Er ist im Glashaus schon ein guter Bekannter und tritt diesmal wieder als Erzähler auf.

Tickets: Karten sind im Museum der Gartenkultur (Abendkasse), der Buchhandlung Zanker, Telefon: 07303/3660 sowie bei Reinhard Hemmer, Telefon 08333/7033 oder per E-Mail: rphemmer@t-online.de erhältlich.