2017-06-23 00:33:18.0

Hospizgruppe Illertissen sucht Helfer

Im September startet ein Ausbildungskurs

Die ambulante Hospizgruppe Illertissen sucht Menschen, die sich ehrenamtlich in der Sterbebegleitung engagieren wollen. Mit derzeit 19 freiwilligen Helfern stößt der Verein langsam an seine Grenzen. Doch auch in Zukunft soll niemand abgewiesen werden - so die Verantwortlichen der Gruppe -, der die Hilfe der Ehrenamtlichen in Anspruch nehmen möchte.

Im September startet für Interessierte ein Ausbildungskurs. In sieben Lektionen erfahren die Teilnehmer, wie sie kranke Menschen auf deren letztem Weg unterstützen können. Der Kurs soll auf den sensiblen Umgang mit den Bedürfnissen schwerstkranker und sterbender Menschen vorbereiten. Themen werden außerdem beispielsweise die Vermittlung von Gesprächsführungstechniken und die Betrachtung unterschiedlicher Aspekte des Sterbeprozesses sein. Wer in der Hospizgruppe mithelfen möchte, sollte mindestens zwei Stunden pro Woche für eine ehrenamtliche Tätigkeit aufbringen können. Die Teilnahme am Kurs kostet 114 Euro. Wer sich zur Mitarbeit in der Hospizgruppe Illertissen entschließt, bekommt den Betrag erstattet. (fwo)

Ein unverbindlicher Informationsabend findet am Montag, 31. Juli, ab 19 Uhr im Dornweiler Hof statt.