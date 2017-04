2017-04-23 20:30:00.0

Unterroth Illegales Feuer mit Autoreifen

Polizisten folgten abends dem Schein eines Feuers. Das Fazit: zwei Anzeigen.

Das Feuer war offenkundig weithin sichtbar: Am späten Freitagabend bemerkte eine Streifenbesatzung der Illertisser Polizei einen Brand in der Nähe eines abgestellten Bauwagens in Unterroth. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass zwei Personen dabei waren, alte Autoreifen zu verbrennen. Das ist verboten, weil dabei umweltschädliche und giftige Stoffe entstehen. Die beiden Ausrichter des Feuers müssten nun mit einer Anzeige rechnen, heißt es. (az)