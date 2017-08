2017-08-28 05:00:00.0

Illertissen Illertissen wird zur Riesen-Jukebox

Im Oktober geht die Musiknacht in die dritte Runde. An 23 Orten spielen Bands. Die Veranstaltung fällt kleiner aus, als 2016 – die Besucher können sich jedoch auf einiges freuen. Von Jens Carsten

Jede Menge Konzerte können die Besucher der dritten Illertisser Musiknacht am Montag, 2. Oktober, erleben: Dabei gibt es an 23 Orten etwas zu hören.

Hier sanfte Saxofonklänge, dort brachiale Gitarrenakkorde: Bei der Illertisser Musiknacht soll für nahezu jeden Geschmack etwas dabei sein. Die Chancen stehen gut, dass sich die meisten Besucher musikalisch gut aufgehoben fühlen: In zahlreichen Kneipen und Cafés werden Bands spielen, zudem gibt es Konzerte in der historischen Schranne und in Sälen der örtlichen Sparkasse. Es ist die dritte Auflage der beliebten Veranstaltung, die stets tausende Gäste aus der Region in die Illertisser Innenstadt lockte. Die Musiknacht sei eine Erfolgsidee, sagt Susanne Schewetzky, die sich seitens der Stadtverwaltung um die Organisation kümmert. Deshalb setze man in diesem Jahr weitgehend auf das bewährte Konzept. Einige Neuheiten gibt es dann aber doch.

Hier ein Blick auf das, was die Besucher am Montag, 2. Oktober, dem Tag vor dem Tag der deutschen Einheit, in Illertissen erwartet.

Bands: Im Rahmen der Musiknacht wird es Konzerte an 23 Orten geben. Das sind sieben weniger als im vergangenen Jahr. Die ein oder andere Kneipe habe seitdem geschlossen, erklärt Schewetzky. Zum Beispiel das Restaurant Antiochia am Marktplatz. Andere Wirte wähnten ihr Lokal zu weit ab vom Schuss – und damit außerhalb des Geschehens und der Kundenströme. Wieder andere potenzielle Gastgeber hätten die gewünschte Band für jenen Abend nicht verpflichten können. Einmalig hatte sich zudem 2016 die Volkshochschule beteiligt, anlässlich der Eröffnung ihrer neuen Geschäftsstelle. Auch der Kunstzirkel sei heuer nicht mit von der Partie: Der Ausstellungsraum „Schau mal rein“ in der Spöck sei einfach zu klein – zumindest für so einen Ansturm von Gästen, wie man ihn 2016 erlebte. Mit der kleineren Teilnehmerzahl ist Schewetzky dennoch zufrieden. „Es konzentriert sich ohnehin alles in der Innenstadt.“ Die Organisatorin ist guter Dinge, den Besuchern heuer dennoch eine gelungene Mischung anbieten zu können. Schewetzky verspricht mit Blick auf die Bands einen „Mix aus Rock, Coversongs und eigener Musik“.

Organisation: Die Musiknacht ist eine städtische Veranstaltung, sie wird im Rathaus geplant und koordiniert. Wie in den Vorjahren stand heuer ein Budget von 8000 Euro bereit. Der Eintritt ist für Besucher nach wie vor kostenlos. Im Rathaus meldeten sich für gewöhnlich „unglaublich viele Musiker“, die gerne spielen würden, sagt Schewetzky. Mehr als benötigt würden und teilweise auch zu spät, um für die Musiknacht noch ein Engagement zu ergattern. Die Vorbereitungen für die Riesenveranstaltung begännen schon im Frühjahr: Wer dabei sein wolle, müsse das bis Ende März kundgetan haben.

Die Wirte verpflichten die Musiker grundsätzlich eigenständig und erhalten einen Zuschuss von der Stadt, die auch komplett für die Werbung zuständig ist. So werden zum Beispiel Faltblätter und Plakate gedruckt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Getränken und Speisen bleiben komplett in den Kassen der Lokale. „Das ist so etwas wie eine Förderung der hiesigen Gastronomieszene“, sagt Schewetzky. Aber gleichzeitig gut für die ganze Stadt: „Da ist richtig Leben in der Bude.“ Und das mache viele Menschen von außerhalb auf Illertissen aufmerksam. Auch die Stadt selbst tritt als Konzertveranstalter auf: In der Schranne spielen, wie 2016, die Jungen Illertaler. Dass sie kürzlich schon bei „Live im Sperrbezirk“ auf dem Marktplatz und Instrumenten und Mikrofonen griffen, sieht Schewetzky nicht als Problem. Die rockige Volksmusik komme gut an und die Gruppe habe in Illertissen viele Fans.

Termin: Die Musiknacht findet wie gewohnt am 2. Oktober statt, Programm gibt es in der Zeit von 19 bis 2 Uhr. Der Termin habe sich als günstig erwiesen, sagt Schewetzky. Am darauffolgenden Feiertag hätten die meisten Leute frei und im Oktober gebe es nicht so viele andere Veranstaltungen. Die Gartenlust finde bereits im September statt und das Nachwuchsfestival „Junge Künstler“ sei nach der Musiknacht angesetzt: „Wir wollen und keine Konkurrenzmachen“, sagt Schewetzky.

Bus: Heuer wird es wieder einen Shuttlebus geben – anders als im vergangenen Jahr verkehrt jedoch ein größeres Fahrzeug. Und zudem auf einer neuer Route: der Bus pendelt zwischen Illertissen, Betlinshausen, Tiefenbach, Jedesheim und Dornweiler und fährt auch nach Altenstadt. So können die Besucher guten Gewissens das eine oder andere Glas leeren und sich dann bequem und sicher Richtung Heimat fahren lassen. Der Hintergrund: Heuer beteiligt sich der Markt Altenstadt an der Illertisser Veranstaltung, auch finanziell, wie Schewetzky sagt.

Stimmung: Die Illertisser Musiknacht hat sich in der Region einen Namen gemacht. Schon die Premiere vor zwei Jahren konnte mit starken Besucherzahlen überzeugen, auch die Wiederholung 2016 erwies sich ebenfalls als Publikumsmagnet. „Es war immer brechend voll“, sagt Schewetzky. Das liege an der Atmosphäre der Vöhlinstadt: Zur Musiknacht werde die (abgesperrte) Hauptstraße zwischen Rathaus und Hirschkreuzung zu einer Festmeile. Viele Leute seien unterwegs, überall sei dann Musik zu hören. „Das ist schon toll“, sagt Schewetzky. Geht es nach ihr, soll sich diese beschwingte Stimmung heuer am 2. Oktober fortsetzen.

Pfand: Ein einheitliches Pfandsystem für Gläser und Becher wird es in diesem Jahr (noch) nicht geben, sagt Schewetzky. „Das ist eine Idee für die Zukunft.“ Somit müssen die Gäste ihre Trinkgefäße dort abgeben, wo sie sie erhalten haben.

Sicherheit: Für Ordnung müssen die Wirte selbst sorgen und bei Bedarf Sicherheitsleute engagieren. Gleichzeitig will man bei der Stadt einen Sicherheitsdienst auf Abruf vorhalten, so wie im vergangenen Jahr. Der habe nicht eingreifen müssen, die Musiknächte seien stets sehr friedlich verlaufen, heißt es. Die schrecklichen Terrorangriffe mit Lastwagen – wie auf einen Berliner Weihnachtsmarkt und auf eine Touristenmeile in Barcelona – im Hinterkopf, habe man sich auch Gedanken über weitergehende Maßnahmen gemacht. Allerdings dürfe man sich nicht verrückt machen lassen, sagt Schewwetzky. „Solche Veranstaltungen müssen trotzdem stattfinden.“