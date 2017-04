2017-04-25 15:00:00.0

Illertissen Illertisserin bekommt einen Orden

Für ihren langjährigen Einsatz für gehörlose und taube Menschen bekommt Hanna Hermann das Bundesverdienstkreuz.

Hohe Ehre für eine Illertiserin: Hanna Hermann bekam gestern von Emilia Müller, Staatsministerin für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, das Bundesverdienstkreuz am Bande ausgehändigt. Die Auszeichnung wurde Hanna Hermann verliehen für beispielhaftes Engagement in der „Deutschen Cochlea Implant Gesellschaft e.V.“ (DCIG) und für ihre Tätigkeit als langjährige Chefredakteurin der Zeitschrift die „Schnecke“.

Wie es in der Laudatio der Ministerin heißt, gehöre das Herzblut, die Kreativität und die Zeit der Geehrten seit mehr als zwei Jahrzehnten der „Deutschen Cochlea Implantat Gesellschaft“. Diese setzt sich für die Belange gehörloser und ertaubter Kinder und Erwachsener ein, die mit Hilfe sogenannter Cochlea-Implantate wieder hören können. 1989 gründete sie zusammen mit ihrem Ehemann und weiteren Weggefährten die Verbandszeitung „Schnecke“. Ministerin Müller sagte an die Adresse der Ausgezeichneten: „Layouten, Artikel schreiben, das Akquirieren von Anzeigenkunden und Abonnenten – all das haben Sie und Ihr Team von Ehrenamtlichen sich mit viel Fleiß und Engagement selbst erarbeitet.“ Als Chefredakteurin habe sie bis 2016 das Profil der Zeitung geprägt und geschärft. Heute sei die „Schnecke“ eine renommierte, unabhängige Fachzeitschrift. „Die Schnecke war und ist ein unverzichtbares Medium, um Menschen mit und ohne Cochlea Implantat oder Hörgerät zu informieren und zu verbinden.“ (az)