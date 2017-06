2017-06-27 00:33:25.0

Vortrag Immer der Nase nach

Geruchsforscher Hanns Hatt spricht in der Schranne. Auch auf der Jungviehweide entsteht ein duftendes Projekt Von Madeleine Schuster

Bei seinem letzten Besuch im Illertisser Rathaus hatte Hanns Hatt sofort den richtigen Riecher: „Ihr habt immer noch das gleiche Bohnerwachs wie früher“, sagte der Geruchsforscher auf seinem Weg ins Trauzimmer. Fünf Jahre ist das nun her. Am Freitag, 30. Juni, wird der gebürtige Illertisser erneut in der Vöhlinstadt sein. In der Schranne spricht er zum Thema „Man riecht auch mit dem Herzen gut: Wie Düfte unser Leben verändern“.

Ab 19.30 Uhr wird Hatt darüber referieren, wie sich Düfte auf den Alltag des Menschen auswirken können. Laut Hatt dient ein Geruch zur Orientierung und Warnung, steuert Sexual- und Sozialverhalten und kann Stimmungen und Emotionen auslösen. Auch Erinnerungen an vergangene Zeiten können durch bestimmte Gerüche hervorgerufen werden.

Hatt selbst verbrachte seine Kindheit in Illertissen, wo er auch zur Schule ging. Um das Grab seiner Großeltern auf dem Waldfriedhof zu besuchen, kehrt der Geruchsforscher regelmäßig in seine Geburtsstadt zurück – und um im Gasthaus Krone Kutteln zu essen, wie er während seines letzten offiziellen Besuchs erzählte.

Seit 1992 ist Hatt Lehrstuhlinhaber für Zellphysiologie an der Ruhr-Universität Bochum und zählt weltweit zu den renommiertesten Geruchsforschern. Bei seinem Besuch in Illertissen wird Hatt nicht nur am Freitagabend in der Schranne zu hören sein, sondern am Samstag auch auf der Jungviehweide. Am Wochenende findet dort ein internationaler Aromakongress unter dem Titel „Aqua Aromatica“ statt, zu dem sich die Teilnehmer allerdings im Vorfeld anmelden müssen.

Auf eine Gage wird Hatt verzichten. Sie soll einem Projekt zugutekommen, dass sich ebenfalls mit dem Thema Geruch beschäftigt. Auf der Jungviehweide plant der Verein der Förderer der Gartenkultur einen sogenannten Duftkreisgarten. Dieser soll nach Vorbild des Aroma-Experten Martin Henglein bis Herbst auf dem Gelände des Museums der Gartenkultur angelegt werden. Viele duftende Pflanzen sind darin ihrer Wirkung entsprechend in Segmente und kreisförmige Zonen geordnet. Im Zentrum des Kreises sollen besonders harmonisierende und symbolisch bedeutsame Düfte wie Rose und Kamille ihren Platz finden. „Die Besucher sollen sich durchschnuppern können“, sagt Thea Zedelmaier, Vorsitzende des Vereins.

„Man riecht auch mit dem Herzen gut: Wie Düfte unser Leben verändern“ mit Hanns Hatt beginnt um 19.30 Uhr in der Schranne. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an den geplanten Duftkreisgarten beim Gartenmuseum.