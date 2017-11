2017-11-20 07:59:00.0

Babenhausen In der Mittagspause einen Smoothie

In der Mittelschule in Babenhausen soll ein neues Programm gesundes Essen mit sportlichen Aktivitäten verknüpfen. Was im Fitnesscafé geboten ist. Von Fritz Settele

Täglich frisch werden im Fitnesscafé an der Mittelschule in Babenhausen die Getränke und Häppchen hinter der Theke zubereitet. Vor allem regionale Produkte werden dabei verarbeitet. Foto: Fritz Settele