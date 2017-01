2017-01-27 05:02:00.0

Illertissen In der Vöhlinstadt sollen bald die Daten flitzen

Die Telekom will Glasfaserkabel verlegen. Was das für die Nutzer bedeutet. Von Jens Carsten

Ein Video flimmert über den Bildschirm, im Hintergrund wird per Mausklick ein Musikstück heruntergeladen und parallel dazu eine E-Mail mit mehreren Fotos verschickt: Wer in Illertissen und Umgebung das Internet für mehrere Aktionen gleichzeitig nutzt, muss sich mitunter in Geduld üben. Der Grund: Ältere Verbindungen wie etwa Kupferkabel sind den Datenmengen aktueller Internet-Anwendungen nicht immer gewachsen. „Wir haben hier und da noch einige weiße Flecken“, sagt Jens Bürkle, der als EDV-Experte im Illertisser Rathaus, mit Blick auf die Versorgung mit schnellem Internet.

Was bei Datenströmen als geschwind zu betrachten ist und was nicht, dazu hat der Fachmann eine klare Meinung: Die Grenze liege bei einer Übertragungsrate von 30 Megabit pro Sekunde. „Die sollten irgendwann möglichst alle Bürger nutzen können.“ Deshalb hat die Stadt Förderprogramme aufgelegt, welche die Illertisser in den Genuss schnellen Internets bringen sollen. Die erste Ausbauwelle könne demnächst starten, sagt Bürkle. Die noch nicht ausgebauten Gebiete Pionierstraße, Teile von Betlinshausen und Illertissen werden durch die Telekom AG und ein Teilbereich in Tiefenbach samt Staudengärtnerei durch die Vodafone GmbH ausgebaut. Die Kosten liegen nach Angaben von Kämmerer Markus Weiß bei 862000 Euro, der Staat bezahlt davon 517000 Euro (60 Prozent). Der zweite Schritt für die übrigen Bereiche von Au, Jedesheim, Illertissen und Betlinshausen werde geplant, sobald Angebote von Firmen vorliegen. Die Kosten stehen noch nicht fest. Stattfinden sollen diese Ausbauten dort, wo kein Unternehmen eigenständig tätig wird. Bürkle: „Wir schließen dann die letzten Lücken.“

ANZEIGE

Indessen hat die Telekom für dieses Jahr ein umfangreiches Ausbauprogramm in Illertissen und Umgebung angekündigt. Rund 4350 Haushalte sollen von den neuen Glasfaserkabeln profitieren, teilte das Unternehmen mit. Sie könnten beim Herunterladen von Daten mit Bandbreiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde rechnen, das Hochladen ins Netz werde mit bis zu 40 Megabit möglich sein. Die Kabel würden bis zu Verteilerkästen am Straßenrand verlegt, sagt Telekomsprecher Markus Jodl auf Anfrage. Teilweise müssten die Gehwege dafür geöffnet werden, andernorts könnten die Glasfasern in bereit stehende Leerrohre gelegt werden. „Es kommt kein Riesenbagger, der die Straßen aufreißt“, sagt Jodl. Die Kabeltrassen seien 60 Zentimeter tief und 80 Zentimeter breit. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen und bis zum Herbst abgeschlossen werden. Ab November hätten die Kunden die Möglichkeit, die schnellen Anschlüsse zu buchen, so Jodl. Die Telekom baut das Glasfasernetz in Eigenregie aus und investiert wohl einige Millionen Euro. Eine genaue Summe wurde nicht genannt. Die Verlegung von einem Kilometer Glasfaserkabel koste etwa 70000 Euro, hieß es.

So schlecht ist die Anbindung mit schnellem Internet vielerorts in der Vöhlinstadt und drum herum gar nicht, sagt EDV-Experte Bürkle. Manche Nutzer hätten je nach Anbieter schon Bandbreiten von bis zu 100 Megabit. Andere aber „nur“ 16 Megabit – zum Beispiel das Rathaus. Mit der schnellen Leitung werde der Zugriff auf Inhalte außer Haus „viel geschmeidiger“.

Ganz anders sieht es aktuell in einigen Straßenzügen in Teilen von Jedesheim, Au und Tiefenbach aus, wo Bürger mit Bandbreiten von unter sechs Megabit auskommen müssten. „Das ist langsam“, weiß Bürkle. Doch die Internetnutzer könnten aufatmen: Spätestens nach dem städtischen Ausbau-Programm sollen die Daten flitzen.