Jazzfest mit Humptata und Cha-Cha-Cha

Quartett begeistert im Glashaus

„München, Köln und Kiel, auch im Ausland sind wir viel“ – mit diesem Satz begrüßte die Gruppe Jazz mit Vieren die erwartungsvollen Zuhörer im Glashaus im Museum für Gartenkultur in Illertissen. „Heute spielen wir für euch mit Humptata und Cha-Cha-Cha“, kündigte Bandmitglied Bobbi Fischer an. Südamerikanisch begann das Konzert – mit einem Samba und einem Bossa. Es folgten Lieder mit melancholischen, aber auch humorvollen Texten, zum Beispiel über die Vergänglichkeit der Schönheit.

Als witzig dürften zahlreiche Besucher den Beitrag empfunden haben, in dem es um einen Strohwitwer ging: Der Protagonist schickt E-Mails an seine verreiste Frau, in denen er das Chaos in der Wohnung schildert. Stets enden die Botschaften mit der Schlussformel „PS: I love you“.

Die Künstler präsentierten verschiedene Musikblöcke, darunter einen italienischen, einen lateinamerikanischen und einen französischen. Sie präsentierten auch Songs bekannter Musiker wie Leonard Bernstein und Michael Jackson. Von Letzterem war der bekannte Song „Black or White“ zu hören.

Die vier Musiker Bobbi Fischer (Piano), Veit Hübner (Bass), Joo Kraus (Trompete) und Torsten Krill (Schlagzeug) boten dem Publikum eine Jazzvorstellung voller Humor, Abwechslung, Spontanität und Spielfreude. Das Quartett harmonierte dabei mit traumwandlerischer Sicherheit. Dies übertrug sich auf das begeisterte Publikum. Viele Zuhörer wippten zum Rhythmus mit und klatschten sich dabei auf die Schenkel. Die Mehrheit dürfte augenscheinlich einen tollen musikalischen Abend genossen haben: In der Pause und nach der Vorstellung war viel Lob zu hören.

Trompeter Joo Kraus antwortete nach dem Programm auf einige Fragen nach seiner Karriere. Er gilt als Erfinder des Hip Jazz, war zu erfahren. Mit der SWR-Big-Band wurde er schon für den Grammy, die bekannte Auszeichnung für musikalische Leistungen, nominiert. Die Gruppe trete etwa 100 mal im Jahr auf. Kraus komme gerne ins Glashaus, sagte er. Dieses sei ein besonderer Ort mit einer guten Ausstrahlung. (agm)