2018-02-01 09:00:00.0

Jedesheim Jedesheim hat wieder ein Dorfblättle

Die neue Broschüre des Heimatvereins soll die Ortsgeschichte für die Einwohner lebendig halten. Von Regina Langhans

Der Heimatverein Jedesheim gibt eine neue Broschüre heraus, sie heißt „Unser Dorf“. Derzeit wird sie an alle Haushalte in Jedesheim verteilt. Sie ist kostenlos und erscheint im Halbjahresrhythmus. Der Zweck der Broschüre: Ereignisse des Dorfs Revue passieren lassen sowie alte Begebenheiten in Erinnerung rufen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Die Auflage beträgt 690 Exemplare.

Helga Hörmann, Vorsitzende des 200 Mitglieder zählenden Heimatvereins, erklärt, dass mit dem Heft die Idee des Jedesheimer Dorfblättles wieder aufgegriffen werde, nur in neuer Form. Bis 2015 habe der 1995 gegründete Verein die Schrift monatlich herausgebracht. Dann legte die Redaktion aus organisatorischen Gründen eine Pause ein und überdachte ihr Konzept neu. Nun hat das Redaktionsteam mit Maria und Franz Vögele, Siegfried Schwab und Herta Hörmann das erste Exemplar seiner Neuauflage verteilt. Das Blättle will weiterhin aktuelle Dorfereignisse aufgreifen, jedoch als chronologische Rückschau über sechs Monate hinweg. Es bleibe auch bei der regelmäßigen Veröffentlichung historischer Beiträge oder Aufzeichnungen von Valentin Mayer.

Warum sich ihr Team diese Mühe mache, erkläre sich aus der Satzung, sagt Hörmann: „Der Heimatverein hat sich die Sammlung und Erhaltung heimischen Kulturgutes sowie Dokumentationen über die Ortsgeschichte zur Aufgabe gemacht. Verbunden mit der Absicht, die Öffentlichkeit daran teilhaben zu lassen und das Wissen für die Nachwelt zu erhalten.“ Dabei sei die Redaktion auch auf Mithilfe der Jedesheimer angewiesen. Ein weiteres Ziel sei, das Dorf- und Vereinsleben ins Bewusstsein der Bewohner zu rücken. Hörmann sagt: „Es ist bemerkenswert, was hier im Dorf an Aktivitäten geboten wird und wie viel ehrenamtliches Engagement für das Gemeinwohl geleistet wird.“ Jede Gruppe im Ort würde sich über Interesse freuen. Nur so lasse sich Dorfleben bunt gestalten.

Kontakt: Wer bei „Unser Dorf“ mitarbeiten will, kann sich unter Telefon 07303/ 920577 oder herta.hoermann@gmx.de melden.