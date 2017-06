2017-06-20 00:34:46.0

Hilfe Keine Vorwahl vor der Notruf-Nummer

Rettungsdienst und Feuerwehr unter der 112 erreichbar

Wer im Ernstfall einen Notruf absetzen will, der wählt die Nummer 112. Mit dieser können in ganz Europa Feuerwehr und Rettungsdienst erreicht werden – rund um die Uhr und gebührenfrei aus allen Telefonnetzen, egal ob Festnetz oder mobil. Eine Vorwahl könne dabei nicht gewählt werden, betont Kreisbrandrat Bernhard Schmidt.

Die im IZ-Artikel „Badeunfall: Kam die Hilfe zu spät?“ vom Samstag, 17. Juni, von einem Fachmann der Illertisser Wasserwacht geäußerte Aussage, man könne im Notfall die Nummer 07303/112 wählen, ist somit falsch. Wie Kreisbrandrat Schmidt unterstreicht, sei dies technisch nicht möglich. Der Notruf funktioniere nur dann, wenn er ohne Vorwahl abgegeben werde. Wer ihn mit dem Mobiltelefon absetze, könne nicht – wie irrtümlich berichtet – selbst steuern, bei welcher Integrierten Leitstelle er landet – ob beispielsweise in Krumbach oder Biberach. In jedem Fall werde der Anrufer so schnell wie möglich an die für den Landkreis zuständige Stelle weitergeleitet. (mash)