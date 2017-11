2017-11-09 07:01:00.0

Kettershausen Kettershauser lassen auf Haiti Wasser sprudeln

Familie Joos berichtet, was durch die Spenden möglich wurde. Von Sabrina Schatz

Die Nachrichten aus Haiti haben Siegfried Joos im Sommer Sorgen bereitet: Die Hurrikanes Irma und Maria fegten über Straßen und Gärten hinweg, töteten Ziegen, verwüsteten die Ernte. „Die Menschen müssen in den nächsten Monaten Hunger leiden“, schrieb Père André den Kettershauser Freunden in einer Email. „Gott sei Dank hat es keine Menschen erwischt“, sagt Joos rückblickend.

Seine Familie engagiert sich seit fast acht Jahren für Menschen auf Haiti – seit 2012 konkret in Cap Haitien, einer 140000-Einwohner-Stadt im Nordosten des Landes, nahe der Grenze zur Dominikanischen Republik. 2015 wurden dort ein Waisenhaus und eine Schule auf einem geschenkten Gelände in der Größe von 5,47 französischen Acre gebaut, was knapp drei Hektar entspricht. Rund 35 Waisenkinder haben heute dort ihre Bleibe.

Das Geld für die Hilfe zur Selbsthilfe, die den Joos’ besonders wichtig ist, stammt zum einen aus Verkaufserlösen: Rita Ulrich-Joos näht Kissen, etwa aus alten Betttüchern, und verkauft diese in einer Illertisser Gärtnerei und auf regionalen Märkten. Zudem sammelt die Familie Spendengelder. Erst vor wenigen Tagen hat Siegfried Joos wieder Briefe an Unternehmen und Privatpersonen in der Region verschickt. „Der erste hat sich schon gemeldet und will 50 Euro spenden.“

Zum anderen steht der Verein Haiti Hilfe Schramberg (Schwarzwald) hinter den Projekten. Zwei Krankenschwestern sind im Juni für drei Wochen in Cap Haitien gewesen, um sich davon zu überzeugen, dass etwas vorangeht. Eine der Frauen, Danielle Engel, schrieb: „Wir werden Farbe kaufen, damit die Eltern während der Schulferien die Klassen streichen können. Und die Schulbänke müssen repariert werden.“

Wie Joos berichtet, konnten die Unterallgäuer 2017 einiges erreichen: Seine Familie finanzierte zum Beispiel den Bau einer Zisterne. Diese Anlage habe etwa 1200 Euro gekostet und versorge fünf Familien mit Wasser. Die Frauen müssen nun nicht mehr stundenlang zum nächsten Brunnen laufen. Die Haitianer bedankten sich: „Wir hatten viele Probleme, um Wasser zu finden, jetzt haben wir genug davon für unseren Bedarf.“ Zudem schrieben sie eine Widmung auf die Zisterne.

Auch für 2018 haben die Kettershauser Pläne geschmiedet, um mit den „Anstrengungen nicht nachzulassen“: Derzeit sind laut Joos Bauarbeiten im Gange, um die Schule um ein Stockwerk zu vergrößern. Denn die Zahl der Schüler solle 2018 steigen. Aktuell gibt es zehn Klassenzimmer für rund 240 Schüler. Primäres Ziel sei es, Kindern Zugang zu Bildung zu verschaffen, damit diese Perspektiven haben und dem Teufelskreis der Armut entkommen können. Ein zweites Ziel sei der Bau von rund 20 weiteren Zisternen – einige befänden sich bereits in Planung oder in Arbeit.

Kontakt: Wer die Haiti Hilfe unterstützen will, kann sich bei Siegfried Joos, Email siggi.joos@gmx.de, melden.