2017-01-09 07:09:00.0

Bellenberg Kraftvolle Männerstimmen sorgen für andächtige Stille

Die Maxim-Kowalew-Don-Kosaken lassen in Bellenberg mit ihren Liedern das alte Russland aufleben. Ein ergreifendes Erlebnis. Von Regina Langhans

Liebhaber orthodoxer Kirchenmusik und russischer Folklore kamen beim Konzert der Maxim Kowalew Don Kosaken in der Pfarrkirche Bellenberg auf ihre Kosten. Das Gotteshaus mit Platz für knapp 500 Besucher bietet nur selten Veranstaltungen eine Bühne: Nun war es nahezu voll besetzt.

Chorgründer Maxim Kowalew sieht seine Musik in der Tradition der berühmten Don-Kosaken von Sergej Jaroff aus den 1920er Jahren. In Bellenberg traten die Sänger als siebenköpfiges Ensemble unter Leitung von Viacheslav Yeromin auf. Der Erlös kommt dem Neubau des Pfarrheims in Bellenberg zugute.

Der Konzerttermin fiel treffenderweise auf den Dreikönigstag, an dem die orthodoxen Christen das Weihnachtsfest feiern. Traditionell sind die Kosaken der russisch-orthodoxen Kirche tief verbunden. Mit großem, Charme knüpften die Sänger musikalisch an die Tradition frühchristlicher Mönchsorden an, bei denen durchweg von Männern gesungen wurde.

Für die vorwiegend an klassische Dur- und Molltonarten gewohnten westlichen Zuhörer stehen solche Chorbeiträge symbolhaft für eine fremdartige, durchdringende Frömmigkeit. Davon gab es in der ersten Hälfte des Konzerts zu hören, bei dem die sieben Sänger mit kraftvollen Stimmen den großen Raum zum Vibrieren brachten und das Publikum in andächtige Stille bannten. Loblieder auf Gott, Seligpreisungen, eine Klosterlegende und alte Kirchengesänge, trugen sie mit überaus wandlungsfähigen Stimmen vor, solistisch oder im mehrstimmigen Chor. Kenner des „Ave Maria“ von Bach/Gounod dürften fasziniert gewesen sein von der stimmlichen Aufgliederung der auf und absteigenden Akkordfolgen. Bei „Abendglocken“ vermittelte das rhythmische „Bam-bam“ den Eindruck, als Zuhörer mitten im Klangkörper zu sitzen. Und das „Ich bete an die Macht der Liebe“ klang ergreifend schön.

In der zweiten Konzerthälfte ließen die Sänger die Welt der Kosaken musikalisch aufleben. Bei all der zur Schau getragenen Folklore ließen es die Sänger nicht an ihrer erlernten Kunst fehlen. Chorisches Atmen – wie die Fähigkeit zu langen, gleichbleibend starken Tönen heißt – oder theatralische Verschweifungen zwischen den Tonhöhen machten bekannte Ohrwürmer zum Hörgenuss. Begleitet von Klängen auf dem Bajan, der russischen Version des Knopfakkordeons, gab es ein Kosakenlied nach dem anderen. Sie hießen „Heiliger Baikalsee“, „Schneegestöber“ oder „Ein Kosak spaziert am Don“. Bei „Stenka Rasin“ und weiteren, für das alte Russland stehenden Traditionsweisen wie Marusja, Kartjuscha und Kalinka ging das Publikum sichtlich mit. Es klatschte begeistert, während die Sänger sparsam und gezielt, aber jeweils mit großer Pose den Auftakt zu gedachtem Tanz oder Mitmachen gaben.

Am Ende eines emotional geprägten Konzerts, von geistiger Versunkenheit bis zur übersprühende Lebensfreude, gab es tosenden Applaus. Der Bogen von raumfüllendem Sakralgesang, mal ergreifend klar, mal mit bebendem Tremolo bis zu virtuos vorgetragenen Volksweisen war dem siebenköpfigen Ensemble bewundernswert gelungen. Das Ensemble hat das musikalische Erbe von Sergej Jaroffs Don-Kosaken technisch brillant aufleben lassen.