2017-06-13 00:34:38.0

Marktbuden laden zum Bummeln ein

Am Wochenende wird in Kellmünz gefeiert

Am 17. und 18. Juni findet in Kellmünz das Marktfest mit großem Jahrmarkt statt. Am Samstag, 18. Juni, startet das Festwochenende ab 18 Uhr mit einem Stimmungs- und Unterhaltungsabend auf dem Festplatz beim Dorfbrunnen. Für musikalische Unterhaltung im Festzelt mit Weinbar sorgen die Jugendkapelle Illerbeat und die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt.

Am Sonntag, 19. Juni, laden rund 90 Marktkaufleute zu einem Bummel durch den großen Jahrmarkt, der mit einem vielseitigen Sortiment bestückt ist, ein. Um 10 Uhr fällt der Startschuss für das bunte Treiben. Daran schließt sich der Frühschoppen auf dem Festplatz mit Unterhaltungsmusik durch den Musikverein Kettershausen an. Um 12 Uhr steht die Begrüßung der Besucher und Ehrengäste durch Bürgermeister Michael Obst im Festzelt auf dem Programm.

Auch in diesem Jahr findet von 10 bis 17 Uhr ein Flohmarkt statt, der das Marktgeschehen in die Friedhofstraße hinein verlängert. Die Bewirtung im Festzelt wird von den Kellmünzer Vereinen gemeinsam organisiert und durchgeführt. Während und nach Kaffee und Kuchen spielt ab 14 Uhr die Stadtkapelle Vöhringen zur musikalischen Nachmittagsunterhaltung auf. Vor Ort ist auch die Patenkompanie der Bundeswehr, die eine Ausstellung vorbereitet hat. Neben verschiedenen Aktionen findet auf dem Festplatz eine Tombola statt.

Um 18 Uhr steht dann zum Festausklang Abendunterhaltung und Stimmungsmusik mit dem Musikverein Kellmünz an. Das Turmmuseum und der Archäologische Park sind am Marktsonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. (sar)