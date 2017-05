2017-05-15 07:07:00.0

Weißenhorn Medaillen für die Rockodiles

Weißenhorner Tänzer dürfen zum Bundesfinale reisen

Die Rockodiles des Nikolaus-Kopernikus-Gymnasiums (NKG) sind beim diesjährigen Landesfinale Tanz der Schulsportwettbewerbe in Bayern erfolgreich gewesen. Beide Rock’n’Roll-Formationen gewannen im oberbayerischen Schrobenhausen Medaillen.

Bei den Nachwuchsgruppen (Gesellschaftstanz 1) wurden die neunten Klassen bayerischer Vizemeister und mit Silbermedaillen ausgezeichnet. Trainer Richard Wieser hatte die zehn Paare nach dem Sieg beim Bezirksfinale Schwaben in puncto Tanztechnik, Perfektion der Gestaltung und akrobatischen Tanzelementen auf das nächste Turnier vorbereitet. Wie Wieser berichtet, brillierten die Rock’n’Roller in Schrobenhausen mit einer enormen Leistungssteigerung und perfekten Tagesform. Mit dem Erfolg hat sich die Tanzgruppe für das Bundesfinale Tanz in den Schulen am 24. Juni 2017 in Maintal-Bischofsheim (Rheinland-Pfalz) qualifiziert. Den ersten Platz in Bayern belegte vor den „Rockodiles“ und dem Anne-Frank-Gymnasium Erding die Realschule Waldsassen.

ANZEIGE

Noch glänzender war der Auftritt der angehenden 24 Abiturienten der 12. Klassen bei ihrem letzten Landesfinale. Sie belegten den dritten Platz und gewannen damit Bronzemedaillen im Gesellschaftstanz 1. Sie sind die erste NKG-Tanzgruppe, die dreimal das Landesfinale erreichte. 2014 wurden die Tänzer bayerische Vizemeister bei den Nachwuchsgruppen und 2016 und 2017 jeweils Dritter. Überglücklich gratulierte Wieser seiner Gruppe.

Die Weißenhorner Rock’n’Roller freuen sich nun auf die Abschiedstournee nach dem Abi beim Internationalen Deutschen Turnfest, das von 3. bis 10. Juni in Berlin stattfindet. Neben Showauftritten am Brandenburger Tor, im Sommergarten der Messe und in der Arena der Internationalen Gartenbauausstellung bietet das umfangreiche Kultur- und Sightseeingprogramm in der Hauptstadt auch einen Besuch des Reichstags und eine Bootsfahrt auf der Spree. (az)