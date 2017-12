2017-12-13 00:35:11.0

Konzert Mit Heimatgefühlen auf die Bühne

Das Ensemble „2Low and Drums“ tritt im Theater am Espach auf – in besonderer Besetzung

Nach der erfolgreichen Premiere im Jahr 2015 gastiert das Ensemble „2Low and Drums“ wieder im Theater am Espach. Am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Dezember, präsentieren Florian Hatzelmann aus Oberroth, Michael Müller aus Winterrieden und Stephan Hutter aus Wangen im Allgäu ihr neues Programm. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Die Zuhörer dürfen sich auf bekannte Songs aus Rock, Pop, Jazz und Filmmusik sowie Eigenkompositionen freuen, mit denen die Musiker in der Besetzung Tuba, Eufonium, Synthesizer, Schlagzeug und Loop-Station ein Klangerlebnis bieten. Angefangen bei populären Titeln wie „Stand by me“, „Don´t worry be happy“, über Werke von Michael Jackson bis zu James-Bond-Filmmusik ist für jeden etwas dabei. Was der Bandname bedeutet: Die „2“ steht dabei sowohl für die beiden Musiker, kann aber ebenso mit dem englischen „to“ (deutsch: zu) übersetzt werden. Das englische Wort „low“ bedeutet „tief“ und beschreibt die Tonlage, in der sich das Konzert abspielt. Die Wege von Michael Müller und Florian Hatzelmann haben sich schon während ihrer musikalischen Anfänge in den Musikkapellen Winterrieden und Oberroth gekreuzt. Seit ihrer gemeinsamen Zeit an der Berufsfachschule für Musik in Krumbach bis zum Studium an den Musikhochschulen Luzern und Zürich hegten die beiden Berufsmusiker den Gedanken, bei einem Konzert im heimatlichen Raum gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Diesen Wunsch setzen sie nun erneut in die Tat um. Mit Stephan Hutter aus Wangen im Allgäu konnten sie einen Ausnahmekönner gewinnen, der den richtigen Rhythmus beisteuert. (clb)

Tickets gibt es im Vorverkauf in dem Geschäft „bei Elke“, Auf der Wies in Babenhausen, Telefon 08333/ 517731, per E-Mail an 2low@gmx.net oder unter www.facebook.com/twolow